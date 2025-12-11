【最大950円お得な祝袋】選べるドーナツ10個引換券とオリジナル巾着がセットに【JACK IN THE DONUTS】

ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS(ジャックイン ザ ドーナツ)』は、選べるドーナツ10個引換券とオリジナル巾着をセットにした「祝袋」(税込1,800円)を12月26日から数量限定で販売する。

JACK IN THE DONUTS 祝袋

〈「JACK IN THE DONUTS 祝袋」概要〉

【販売価格】

税込1,800円

【販売開始日】

2025年12月26日〜なくなり次第終了

【対象ショップ】

ジャック イン ザ ドーナツ全店

※催事店舗･阪神梅田本店･近鉄パッセ名古屋店を除く

【セット内容】

◆ドーナツ10個引換券

275円(税込)以下のドーナツ10個と交換できる、2,750円相当の引換券。最大950円お得にドーナツが購入できる。引換期限は2026年3月31日まで。

ドーナツ10個引換券 裏

◆オリジナル巾着

JACK IN THE DONUTSのロゴをプリントしたオリジナルのミニ巾着。軽くてコンパクトな巾着は、小物入れやアクセサリー収納などに使えるサイズ。

サイズ:約11cm(横幅)×15cm(高さ)

オリジナル巾着

〈『JACK IN THE DONUTS』とは〉

“わくわくを日常に”、“子どもから大人まで”、“デイリープライス”をコンセプトに掲げるドーナツ専門店。2011年に1号店をオープンし、現在はショッピングモールを中心にFC店を含め全国32店舗を展開している。

ハワイの定番ドーナツ「マラサダ」をはじめ、オランダやフランスなど各国のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」や健康志向な「ヘルシードーナツ」など多彩なカテゴリーで、常時30〜40種をラインナップしている。

■『JACK IN THE DONUTS』公式サイト