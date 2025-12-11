「日本で散歩する」SEVENTEEN・スングァン、CARATとの遭遇エピソード告白！“あるお願い”も？「FoRest by Greenfinger」イベントに登場

SEVENTEENのスングァンが、自身のスキンケアから日本での過ごし方まで、ファンの多彩な質問に答えた。

12月10日、韓国スキンケアブランド「FoRest by Greenfinger」の日本上陸1周年を記念したイベント「FoRest by Greenfinger ⽇本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」が都内で行われた。

「FoRest by Greenfinger」は、衛生用品・乳児用品を展開する韓国のグローバル企業「ユーハン・キンバリー」発のクリーンビューティーブランドだ。

同社が1984年から続けている植林活動「私たちの山河を青く青くキャンペーン」に着想を得て誕生し、森の植物が持つ自然の力にフォーカス。国民的ベビー＆キッズ向けブランド「グリーンフィンガー」の大人用ラインとして2023年に発売された。

（写真＝スポーツソウル日本版）スングァン

イベントにはブランドモデルのスングァンが登壇し、抽選で当たった約550人のファンと温かな交流を繰り広げた。

スキンケアシリーズ「ギュルタミンビタトーニング」に使用されている地元・済州（チェジュ）島のみかんを連想させる、鮮やかなオレンジ色のカーディガンを羽織って登場したスングァン。ファンの大歓声を浴びるなか日本語で丁寧な挨拶を伝えると、続くQ&Aコーナーでは美容のルーティンからプライベートの話まで、ファンが気になる疑問に次々と答えていった。

まず、“美肌の秘訣”を聞かれたスングァンは、「健康的な食生活」を挙げつつも、「日本には美味しいものが多すぎる」と笑顔で吐露。「たこ焼き、ラーメン、コーンパン（コンビニ商品）」を挙げ、「コンビニの食べ物は本当に美味しくて、つい食べすぎてしまう」と本音を明かし、ファンを笑わせた。

さらに、海外スケジュールに必ず携帯するアイテムとして「FoRest by Greenfingerの製品やビューティーデバイス」を紹介し、肌管理へのこだわりを語った。

（写真＝スポーツソウル日本版）スングァン

日本滞在中の楽しみについて尋ねられると、「日本の街並みが好きで、散歩もよくする」とコメント。歩いているとCARAT（SEVENTEENファン）と遭遇することもあるようで、「すっぴんだと恥ずかしくて、人見知りしちゃう」と照れた表情を見せる。

そのうえで、見かけた際は「このポーズ（スングァンの苗字“ブ”を表したハンドポーズ）をして通り過ぎてほしい」とユーモア混じりに呼びかけ、会場を和やかな雰囲気に包み込んだ。

加えて、現在開催中の「FoRest by Greenfinger」POPUPイベントにも言及。訪れたファンの投稿をチェックしていることを明かし、「時間があれば自分も訪れたい」とブランドへの思いを語った。

イベントの締めくくりにはサプライズも。名残惜しむファンの声に応えるように、ソロ曲『Raindrops』を感情たっぷりにアカペラで歌い上げた。ステージを後にする瞬間まで手を振り続ける姿からも、スングァンらしい温かさが伝わってきた。

（写真＝スポーツソウル日本版）スングァン

なお、「FoRest by Greenfinger」はスングァンの等身大パネルや直筆サインを展示したPOPUPイベントも実施中。イベントはHMV&BOOKS SHINSAIBASHI（12月2日〜15日）、HMV&BOOKS SHIBUYA（12月5日〜18日）、HMV&BOOKS HAKATA（12月16日〜29日）で展開されており、ブランドの世界観を体感できる内容となっている。

スキンケアが好きな人やスングァンを応援するファンは、ぜひこの機会に足を運んでみてほしい。

（取材・文=伊藤千納)

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。