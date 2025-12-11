SHOW-WA¡õMATSURI¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡ÖÊ¿¶ÑÇ¯Îð36ºÐ¡¢Ì´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤»Ñ¤ò¡×
½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×SHOW-WA & MATSURI¤¬12·î9Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎTBS¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè67²ó¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼ÔÃ£¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
SHOW-WA & MATSURI¤Ï°ÛÎã¤Î¡Ö±þÊç»ñ³Ê25ºÐ°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¡ØÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç3,000¿Í°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼12Ì¾¤Ç·ëÀ®¡£2024Ç¯9·î¤ËSHOW-WA¤¬¡¢Íâ2025Ç¯1·î¤ËMATSURI¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎÈà¤é¤Ï¡¢5·î¤Ë¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ²»³Úº×¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¡ÊMAJ¡Ë¤ÇSHOW-WA¡¦MATSURI¶¦¤ËºÇÍ¥½¨±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê³Ú¶Ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£6·î¤Ë¤Ïº£²ó¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¤ÎÈäÏª¶Ê¤È¤Ê¤ëSHOW-WA & MATSURI¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖËÍ¤é¤Î¸ýÅ«¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥í¥ó¥°¥»¡¼¥ë¥¹¤òÂ³¤±8·îÅÙ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9·î¤Ë¤Ï²Î¼ê¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎÌÀ¼£ºÂÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤ÈÇËÃÝ¤Î²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬º£²ó¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¼õ¾Þ¤À¡£
¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤Ï4ÁÈ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿SHOW-WA & MATSURI¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¡Ê42¡Ë¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â¡¢½©¸µ¹¯ÀèÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¿§¡¹¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð36ºÐ¡¢Ì´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤»Ñ¤òÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯´¶¼Õ¤ÈËÜÈÖ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£