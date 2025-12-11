株式会社ポケモンが、ポケモンの新作ボードゲーム「ポケモンごいた」を2025年12月18日に発売する。「ポケモンごいた」とは、江戸時代末期に石川県能登町で生まれた伝承娯楽「ごいた」のコマをピカチュウやミュウツーなどのポケモンにしたもので、シンプルなルールながら、奥が深い駆け引きが楽しめる協力対戦型ゲームだ。発売前にメディア向け先行体験会が開催され、筆者も参加してきたので、その様子をレポートする。

江戸時代末期に石川県能登で生まれた傑作ボードゲーム「ごいた」

体験会ではまず、「ポケモンごいた」の概要について説明が行なわれた。「ごいた」とは、能登が生んだ和製ボードゲームの傑作であり、江戸時代末期に誕生し、そこから現代まで伝承されてきた。将棋の駒とよく似た竹製のコマを使って、2人1組で相手方と得点を競い合うゲームであり、今では世界中のボードゲーム愛好家にプレイされている。「ごいた」は、運と戦略（腕）のバランスが良く、基本的なルールはシンプルなので、老若男女誰でも楽しめることが魅力だ。

「ポケモンごいた」のパッケージ

「ポケモンごいた」のパッケージ裏面

左から「ポケモンごいた」、早期購入特典としてプレゼントされる巾着、無料ティーチングアプリ

「ごいた」とは能登が生んだ和製ボードゲームの傑作であり、将棋の駒とよく似た竹製のコマを使って、2人1組で相手方と得点を競い合うゲームだ。今では世界中のボードゲーム愛好家にプレイされている

「ポケモンごいた」は、「ごいた」のルールはそのままに、コマをお馴染みのポケモン達にしたもので、より親しみやすくデザインされている

プレイマットとルールブックが付属しており、それぞれ裏面は英語表記になっているので、海外の人とも遊べる

早期購入特典として「ポケモンごいた巾着」がプレゼントされる

12月中旬に「ポケモンごいた」のルールを学べる無料ティーチングアプリも提供される。BGMには懐かしの『ポケットモンスター赤・緑』のBGMが使われている

ティーチングアプリには腕試しモードと腕試しモードをクリアするとプレイできる勝ち抜きモードが用意されている

プレイマットとルールブックは日本語と英語の両対応

「ポケモンごいた」のルールは元となった「ごいた」と全く同じなので、「ごいた」をプレイしたことがある人なら、すぐに遊ぶことができる。また、コマのデザインがお馴染みのポケモン（いわゆる第1世代）になっているので、ポケモンの強さからコマの強さ（点数）が直感的にわかり、コマの視認性も高いのでとてもプレイしやすい。また、コマだけでなく、紙製のプレイマットも付属していることも嬉しい。もちろん、ルールブックも付属する。プレイマットとルールブックは、表面が日本語表記、裏面が英語表記になっているので、海外の人とも一緒に遊べる。

「ポケモンごいた」のパッケージと、中に含まれているもの

「ポケモンごいた」では、この9種類のコマを使う。コマの右下の数字は、そのコマが全部で何枚あるかを示している（ミュウとミュウツーはあわせて2枚）。また、コマの左下の数字はそのコマであがったときの点数を示している

コマは全部で32枚あり（予備の白紙のコマが2枚付属）、4人でプレイするため、1人に8枚のコマが配られる

プレイマットが付属。コマを置く枠があるので、分かりやすい。チームの点数をカウントするための数字も書かれている

プレイマットの裏面は英語表記になっている

ルールブック。基本ルールは相手が攻めとして出したコマと同じコマで受け、好きなコマで攻め、最初に手持ちのコマをすべて出した人が勝ちというものだ

ルールブックの裏面は英語表記になっている

早期購入特典としてプレゼントされる巾着。この中にコマなどをすべて収納できる

無料ティーチングアプリも秀逸。誰でもすぐにルールがわかる

実際のコマを使ってプレイをする前に、無料ティーチングアプリを触る時間が与えられた。この無料ティーチングアプリは、Android/iOS対応で、12月中旬に提供される予定だ。ティーチングアプリもよくできており、チュートリアルにしたがって操作を進めることで、「ごいた」を全くプレイしたことがない人でも、すぐにルールを理解することができる。ティーチングアプリのBGMは、ゲームボーイの『ポケットモンスター赤・緑』のBGMが使われており、懐かしい気持ちになった。

無料ティーチングアプリのタイトル画面

初めてプレイする場合は、「チュートリアル」を選択

まずは、親の決め方のルール説明から。ミュウまたはミュウツーを取ったペアがチームを組み、先手となる

コマが円状に配置される

8枚ずつコマが配られる

※画面は開発中のものです。

「ごいた」の基本的なルールは、相手が攻めとして出したコマと同じコマで受け、好きなコマで攻めることを繰り返し、最初に手持ちのコマをすべて出した人が勝ちというシンプルなものだ。ただし、ミュウとミュウツーだけは特殊で、コラッタとポッポ以外のすべてのコマを受けられるが、攻めでは、最後のあがりのときか、自分が2枚とも持っているときか、すでに場に1枚出ているときしか使えない。このミュウとミュウツーだけ注意してプレイすれば、後はシンプルだ。

持ちゴマをすべて出せば勝ちというシンプルなルールだ

チュートリアルでは出すコマが決められているので、指示通りにプレイすればよい

相手の攻めを受けたら、攻撃のチャンス

ミュウとミュウツーは特殊なコマで、コラッタとポッポ以外のすべてのコマを受けられるが、攻めでは、最後のあがりのときか、自分が2枚とも持っているときか、すでに場に1枚出ているときしか使えない

チュートリアルを順に進めていくと、最後に自分があがれるようになっている

コマを長押しするとコマのデザインを変えることができる

ティーチングアプリの腕試しモードで勝ち進み殿堂入りすれば、勝ち抜きモードが開放される。最初に配られるコマ運に左右される部分も多いゲームではあるが、何戦連続で勝てるか挑戦するのも面白いだろう。

2戦目からは自由にプレイできる。数戦やれば「ポケモンごいた」の基本的なルールはマスターできるだろう

実際にチームを組んで対戦開始！短時間のプレイでもその魅力がよくわかった

無料ティーチングアプリで一通りルールを理解したら、その場で2人1組のチームを組み、4人で実際に「ポケモンごいた」をプレイすることができた。チームメンバーはお互いに正面になるように座り、4人でコマを裏返しにしてよく混ぜ、円状に並べ、親から順番にコマを取っていく。コマは全部で32枚あり、1人に8枚のコマが配られることになる。

まず、4人でコマを裏返しにして、コマをよく混ぜる

このようにコマを裏返しにしたまま、円状に並べる

親から順番に1枚ずつコマを取っていく

1人に8枚のコマが配られることになる

まず、親が手持ちのコマから好きなコマを1枚裏向きにして受け(1)に置き、続けて好きなコマを攻め(1)に置く。手番は反時計回りに進み、前のプレイヤーが攻めとして出したコマと同じコマが手持ちにあれば、そのコマで受け、好きなコマを攻めに置く。受けるコマがないとき、またはコマを出したくないときは、次の相手にパスをする。自分が出したコマが誰にも受けられずに一周回ってきたら、好きなコマを裏向きに受けに置き、好きなコマを攻めに置く。こうして8枚のコマを最初に出し切った人が勝ちとなる。

まず、親が手持ちのコマから好きなコマを1枚裏向きにして受け(1)に置き、続けて好きなコマを攻め(1)に置く

手番は反時計回りに進む。前のプレイヤーが攻めとして出したコマと同じコマが手持ちにあれば、そのコマで受け、好きなコマを攻めに置く

受けるコマがないとき、またはコマを出したくないときは、次の相手にパスをする

自分が出したコマが誰にも受けられずに一周回ってきたら、好きなコマを裏向きに受けに置き、好きなコマを攻めに置く。こうして8枚のコマを最初に出し切った人が勝ちとなる。この例では、奥のプレイヤーが勝ちで、最後にミュウを出してあがっているので、点数は50点となる。向かい合った人同士が同じチームとなり、チームの合計点数が150点になったらそのチームの勝利となる

文章で説明するとややこしそうだが、実際にプレイしてみると、そんなに難しくはない。相手の攻めを受けられるコマがあれば受けて（あえて受けずチームメンバーを勝たせる選択肢もある）、場に出ているコマの数を見ながら、相手が受けにくいと思われるコマで攻めればよい。

ポイントとなるのが、コマによって合計枚数が違うことだ。ミュウとミュウツーは合わせて2枚しかなく、リザードンとカイリューもそれぞれ2枚しかない。ライチュウ、ピカチュウ、ボニータ、コラッタは4枚ずつ、ポッポは10枚ある。したがって場にリザードンが1枚出ているなら、リザードンで攻めた場合、他のプレイヤーがリザードンで受けることはできないわけだ（ミュウやミュウツーでは受けられる）。このように場の状況を見ながら、他のプレイヤーが持っているコマを想定して攻めていくのがポイントだ。「ポケモンごいた」の場合、コマの右下に合計枚数が、左下にあがったときの点数が書かれているので、とてもわかりやすい。

また、コラッタとポッポは点数は低いが、ミュウやミュウツーで受けることができない。この2枚はポケモンのキャラクターが正面を向いており（他のコマは横を向いている）、ミュウやミュウツーで受けられるかどうかの判断がしやすくなっている。

また、特殊ルールがいくつかあり、そのうちの1つが「倍付け」というルールだ。これは、最後に受け(4)を裏返しで出して、攻め(4)にコマを置いてあがったときに、その裏返しのコマと最後にあがったコマが同じなら得点が2倍になるというルールだ。狙えそうな手札なら、狙ってみるのも面白い。

もう1ゲームプレイしてみたところ。手前（私）があがった。なお、ライチュウが最後に2枚出ているが、この受けで出したライチュウは最初裏向きで出したものであり、あがったコマも同じライチュウなら、「倍付け」といって獲得得点が2倍になる（ライチュウなら30点×2＝60点）

筆者は、「ごいた」というゲームの名前自体は以前から知っていたが、実際にプレイしたのはこの体験会が初めてである。「ポケモンごいた」は、無料ティーチングアプリと、合計枚数や得点も記載されているコマのデザインのおかげで、すぐにルールを理解して、チームプレイを楽しむことができた。

実際にやってみると、単純なルールながら、自分またはチームメンバーがあがるためには次のどのコマを出せばいいか、結構考えることが多いゲームであり、とても面白かった。運（最初に配られるコマ）が7、8割ともいわれるそうだが、自分の手札が強ければ自分があがるように、そうでない場合は、対面のチームメンバーをアシストするように動くことで、チームとしての勝率を上げることができる。もちろん、対戦中にチームメンバーとは一切コミュニケーションを取ることが許されていないので、場に出ているコマの流れから、チームメンバーが持っているであろうコマを推測することになる。

「ポケモンごいた」のコマは、得点や合計枚数も記載されているので分かりやすい

筆者は、「ポケモンごいた」を実際にプレイしてとても面白いと思ったので、発売日に購入するつもりだ。プレイ時間は20～30分程度で、4人いれば気軽にプレイできる。年末年始、家族や友達と「ポケモンごいた」をプレイしてみてはいかがだろうか。

