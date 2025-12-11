

タモリ＆佐藤茉那アナ＠川崎大師境内

町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」（NHK総合 毎週土曜 夜7時30分〜）。12月13日、20日２週連続で「川崎大師」の秘密に迫る。

【写真】「ブラタモリ 川崎大師」場面カット

厄除けで有名な、神奈川県の川崎大師。お正月には、数多くの参拝客でにぎわう日本有数の初詣スポット。江戸時代、徳川将軍の参拝をきっかけに、厄除け人気が高まったって…一体どういう事？

本堂から外に出ると、Ｕターンしている謎の参道…その驚きの理由とは!?明治時代、川崎大師参詣を目的につくられた鉄道のおかげで、川崎の町は大きく発展していく。

お正月の「初詣」の習慣と、鉄道の意外な関係とは？

京浜急行大師線に乗って、終点へ。昔の廃線跡にある鉄道部品の工場に、タモリ大興奮。さらに川崎大師の名物と、鉄道の意外な関係とは？

タモリ メッセージ

川崎大師には何十年かぶりに行きましたが、人気の秘密がよくわかりました。その人気が、町の発展を支えていると考えると、お大師さんの力は、すごいですね。廃線跡の工場も楽しかったので、また来たいですね。

「ブラタモリ」放送予定

12月13日（土）「川崎大師」 12月20日（土）「川崎大師と鉄道」NHK総合

毎週土曜 夜7時30分〜出演：タモリ ／ 佐藤茉那アナウンサー（広島局）ナレーション：あいみょん10月からスタートした新たなインターネットサービス「NHK ONE」で同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）