北海道では、今日11日もすでに雪が強まっていますが、明日12日にかけても断続的に雪が強まり、局地的に大雪となりそうです。札幌周辺でも明日にかけて雪雲が入りやすい風向きとなり、一気に積雪が増える恐れもあります。特に今日降るものは湿った重たい雪となるため、雪かきの際は腰など痛めないように注意してください。

今日11日は道内の広い範囲で雪や風が強まる

今日11日は、日本海の前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を通過するでしょう。大気の状態が不安定で、気圧の傾きが大きくなりそうです。





道内では今日11日午前中のうちから、日本海側などですでに雪の強まっている所がありますが、今日午後には雪の降る範囲が太平洋側東部の地域にも次第に広がる見込みです。低気圧は暖かい空気を持ち上げてきているため、太平洋側では沿岸など雨で降っている所もありますが、午後は次第に上空に寒気が流れ込んでくるため、一気に気温が下がって雨から雪に変わる所も多くなりそうです。いつも雪が強まりやすい日本海側だけでなく、太平洋側やオホーツク海側でも低気圧の通過に伴って雪が強まったり、ふぶく恐れもあるため、今日は全道の広い範囲で雪による交通障害に注意が必要となりそうです。なお、今日11日夜には低気圧が東へ抜けていく予想で、太平洋側東部などでは次第に雪のやむ所が多くなるでしょう。

明日12日は日本海側は大雪の恐れ 札幌など昼間もマイナス4℃前後の厳しい寒さに

明日12日の北海道付近は、次第に強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込むでしょう。気圧の傾きの大きい状態も続く見込みです。



日本海側を中心に雪が降り、沿岸などではふぶいて見通しが悪くなることもあるでしょう。風向きは全般に北西となるため、日本海側の中でも特に留萌や上川、空知地方、石狩湾周辺が雪の中心となりそうです。札幌周辺にも雪雲が入りやすい風向きで、明日12日にかけて一気に積雪が多くなる恐れがあります。明日12日正午までの24時間に降る雪の量は、日本海側の多い所で50センチとなり、その後の24時間にも多い所では50センチの雪が降る見込みです。

大雪やふぶきによる交通障害には注意し、時間に余裕を持った行動をするとよさそうです。道路の雪山が急に高くなって、これまでと景色が一変する恐れもあるため、車を運転の際はいつも以上に安全運転を心がけるようにしてください。



また、明日12日は上空の寒気の影響で、寒さも厳しくなりそうです。日中の最高気温は広く-4℃前後にとどまり、この冬一番の寒さとなる所が多くなります。札幌もマイナス4℃の予想で、急に寒さが厳しくなります。雪への注意ももちろんですが、明日はマフラーや手袋を活用するなど万全な防寒対策を行い、日中でも凍結路面には十分に注意してください。