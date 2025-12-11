カワサキ、水素で走る新型バイクを披露

カワサキブース（JMS2025）

カワサキブースのテーマは「伝統と革新」。そのブース入口で目立っていたのは、カワサキが推進するカーボンニュートラルの象徴ともいえる「水素エンジンモーターサイクル（参考出品）」だ。

このバイクは水素を燃料とする内燃機関（ICE）で動き、燃焼後の排気は主に水――つまり本質的にクリーンな排出物しか出さない点が大きな特徴。環境への負荷を下げつつ、「バイクらしい鼓動」「エンジン音・フィーリング」を維持できるという、電動バイクとは異なる新しい選択肢として提案され、来場者の関心を強く引きつけていた。

水素エンジンモーターサイクル（参考出品）

“Z”の伝統を崩さず、中身は確実に進化した新型Z900RS

一方で、多くのライダーが発表を心待ちにしていたのは、やはり「Z900RS」である。新型では伝統的なZシリーズをオマージュしたボディデザインは大きく変えず、その内部を大幅にアップデート。特に注目すべきは、エンジン・電子制御・ユーザーインターフェイスという3つの領域での強化である。

Z900RSのハイグレードモデル「Z900RS SE」。ブレンボ製ブレーキパッケージとオーリンズ製リヤサスペンションを採用した特別仕様で、カラーは「メタリックスパークブラック」のみ設定。

まずエンジンには電子スロットルバルブとIMU（6軸ジャイロセンサー）が新たに搭載された。電子スロットルバルブの採用によりシフトアップ／ダウンをスムーズに行えるクイックシフターが追加され、電子制御では設定した速度を維持して走行できるオートクルーズ機能を搭載。

さらにIMUを用いた制御によって、エンジンブレーキやABSなどの統合制御が可能になり、コーナー進入から脱出までライダーの理想的なライン取りを支援するKCMF（カワサキコーナリングマネージメントファンクション）も採用されている。

Z1の意匠を継続した砲弾型2連アナログメーターの採用も嬉しいポイントだ。

ユーザーインターフェイスとしては、ハンドル幅を従来よりやや狭く・低く設定し、クイックなハンドリングを実現。

さらにシートのタックロール部にウレタンを増量したことで座り心地が向上し、ロングライドの快適性が増している。専用アプリを活用すれば、スマートフォンでメーター時計の設定やライディングログの確認、音声ナビゲーションガイド（ライセンス登録が必要）などの機能も利用可能だ。

カワサキ Z900RS SE｜Kawasaki Z900RS SE

新型「Z900RS SE」は183万7000円で、発売は2026年2月予定。現行モデルの170万5000円から値上がりするものの、得られる快適性は確実に一段上がるだろう。

ほかにも、ビキニカウル装備でスポーティな雰囲気をまとう「Z900RS CAFE（154万円）」、ブラックアウトされた精悍な標準モデル「Z900RS Black Ball Edition（152万9000円）」など、個性の異なる派生モデルも展示され、これらも2026年2月発売予定だ。

Z900RSシリーズとホンダCB1000F、どちらがより多くのライダーに選ばれるのか。ネオクラシック／ストリートネイキッド大型モデルの王座を懸けた競争が、まもなく幕を開ける。

カフェレーサースタイルのZ900RS CAFEは、ウインドプロテクションにも優れるフロントカウルが印象的。Z900RSの世界観を、よりアグレッシブに楽しみたいライダーに刺さる一台だ。