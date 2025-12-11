「クリムト・アライブ　大阪展」へ、公式アンバサダー藤井フミヤが登壇

2025年12月5日（金）から2026年3月1日（日）まで、大阪・堂島リバーフォーラムにて開催されている「クリムト・アライブ 大阪展」。広々とした空間に広がる、色とりどりの世界。アートの世界へと没入する体験型展示です。360度見渡す巨大スクリーンに映し出される、官能的で妖艶なエロスと魅惑的満ち溢れた「黄金の世界」。展示室内はすべて写真・動画撮影可能です！

「クリムト・アライブ 大阪展」公式アンバサダー藤井フミヤさんが登壇



「クリムト・アライブ大阪展」公式アンバサダーに、藤井フミヤさんが就任！メディア内覧会では、「グスタフ・クリムト」の魅力について語ってくださいました。

「グスタフ・クリムト」の大ファンである藤井フミヤさんは、ウィーンのアトリエ、そしてお墓参りにも行ったほどの大ファン。ミュージシャンとして長年活躍している藤井フミヤさんは、アーティストとしても時々個展を開催されており、女性を描くのが好きで「グスタフ・クリムト」の女性の絵にも多大な影響を受けられたそうです。

「グスタフ・クリムト」にぴったりな自身の楽曲についての質問には、「TRUE LOVE」じゃないでしょうかと照れ笑いしながら、生涯結婚はしなかった「グスタフ・クリムト」の、身近な女性エミリーエ・フレーゲの存在、何人もの裸婦モデルたちに囲まれた生活にも触れ、会場は和やかなムードに包まれました。

「映像×音楽×香り×食」を感じるアート体験

女性でもうっとりする、官能的かつどこかミステリアスで、華やかな世界観が広がる巨大空間。「映像×音楽×香り×食」を感じるアート体験ができます。

五感で感じる没入型展示

大音量で流れるベートヴェンやモーツァルトなどのクラッシック音楽で、気持ちも華やぎます。官能的で温かい香りに包まれ、五感で感じ、全身を包み込む没入型展示です。

「接吻」の巨大パネルが登場

フォトスポットも完備！「接吻（恋人たち）」の巨大パネルが登場。豊かな緑や可愛らしいお花たちと一緒に、お気に入りショットを撮影してみてはいかがでしょうか

会場での思い出やギフトにもぴったりなアイテム

大阪会場限定グッズも登場。堂島ロール1カットや、可愛らしい缶いりのブレンドティに、会場でもいただけるキュヴェ・クリムト スパークリングワイン。

会場内に満ちている香りを自宅でも楽しめるディフューザーなど、会場での思い出やギフトにもぴったりなアイテムが多数販売されています。

クリムト・アライブ 大阪展

堂島リバーフォーラム

2025年12月5日（金）～2026年3月1日（日）

休館日 2025年12月10日（水）、12月30日（火）～2026年1月1日（木・祝）

開館時間：10:00～17:00※最終入場は閉館の45分前まで

※本イベントに関する情報は予告なく変更となる場合がございます。ご来場前にイベント公式ホームページをご確認ください。

料金(税込)：一般・大学生 2,800円（2,600円）｜中高生 2,000円（1,800円）｜小学生 1,500円（1,300円）

※（ ）は前売・団体料金です。

※未就学児無料。ただし、保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。

※学生チケットをご購入されたお客様は、入場時に学生証のご提示が必要です。（小学生を除く）

※障害者手帳などのご提示により、お付き添いの方1名様まで無料。（本人は有料）

※団体料金は20名以上

※会場内混雑の際は入場制限を行う場合があります。

※チケットの変更・払戻・再発行・転売不可