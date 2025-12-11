青春映画の金字塔『トレインスポッティング』公開30周年記念、リバイバル上映決定【劇場リストあり】
監督ダニー・ボイル、主演ユアン・マクレガーによる1990年代のイギリスの若者文化を描いた青春映画の金字塔『トレインスポッティング』（1996年）の劇場公開30周年を記念して、来年（2026年）1月30日より全国でリバイバル上映される（配給：アスミック・エース、Filmarks）。期間は2週間限定となる。
【画像】混沌と疾走感が交錯する若者たちの日常を切り取った場面写真
マーク・レントンと彼の仲間はヘロイン中毒。ケンカが趣味のベグビー。気のいい小心者スパッド。女たらしのシック・ボーイ。そしてセックスもドラッグもOKの女子中学生ダイアン。窃盗、詐欺、万引きを繰り返し逮捕されたレントンは更生を決意。ロンドンへ出て就職する。
だが強盗で手配されたベグビーとシック・ボーイが押しかけてきて会社はクビ。地元へ戻れば、待ち受けていたのはヤク漬けのまま死んだ友人の葬式だった。圧倒的な絶望感の中、レントンと仲間たちは人生を変える賭けに出る。売人から大量の麻薬を仕入れ、ロンドンでさばけば大儲けだ。大金と新しい人生。彼らはそれを手に入れる事ができるのか？
同映画は、アーヴィン・ウェルシュの同名小説が原作。スコットランドの若者たちが抱える現実を、疾走感あふれる映像と音楽で描き、90年代の若者文化を象徴する作品として世界的に支持を集めた。日本でも渋谷・シネマライズを中心にミニシアターブームをけん引し、アートワークを手がけたクリエイティブ集団「TOMATO」とともにカルチャーシーンに大きな影響を与えた。
また、サウンドトラックにはブラー、パルプ、プライマル・スクリーム、アンダーワールド、ブライアン・イーノ、ニュー・オーダーからイギー・ポップ、ルー・リードといった多くのミュージシャンが名を連ねており、ブリットポップやマッドチェスターといった当時の英国音楽シーンを大々的にフィーチャーしている点も大きな魅力となっている。
今回の上映は、映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトの第13弾として実施され、オリジナルの入場者特典の配布も予定されている。詳細は後日発表される。
■『トレインスポッティング』公開情報
公開日：2026年1月30日より2週間限定
公開劇場：全国80館（公開劇場は順次追加予定）
レイティング：R15+
料金：1600円均一（各種サービスデーやほかの割引サービスは利用不可）
※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）で発表。
※劇場により、上映日・上映期間が異なる。
■『トレインスポッティング』公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ
［青森］イオンシネマ新青森（2月6日〜）
［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮
［群馬］イオンシネマ高崎
［埼玉］MOVIXさいたま、MOVIX川口、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、ユナイテッド・シネマ入間、川越スカラ座、深谷シネマ
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、キネマ旬報シアター、シネマイクスピアリ、イオンシネマ市川妙典（2月6日〜）
［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、MOVIX亀有、109シネマズ二子玉川、Stranger、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布（2月6日〜）、MOVIX昭島
［神奈川］ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、109シネマズ川崎、イオンシネマ新百合ヶ丘（2/6〜）、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、MOVIX橋本、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい
［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟
［富山］ほとり座
［石川］イオンシネマ白山
［長野］イオンシネマ松本（2/6〜）
［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐（2/6〜）
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手、イオンシネマ大高（2/6〜）
［三重］109シネマズ四日市
［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾
［兵庫］塚口サンサン劇場、元町映画館、イオンシネマ加古川（2/6〜）
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］サロンシネマ、シネマ尾道
［山口］MOVIX周南
［香川］イオンシネマ宇多津（2/6〜）
［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城（2/6〜）
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5
［宮崎］宮崎キネマ館
［沖縄］シネマプラザハウス1954、シネマパレット
【画像】混沌と疾走感が交錯する若者たちの日常を切り取った場面写真
マーク・レントンと彼の仲間はヘロイン中毒。ケンカが趣味のベグビー。気のいい小心者スパッド。女たらしのシック・ボーイ。そしてセックスもドラッグもOKの女子中学生ダイアン。窃盗、詐欺、万引きを繰り返し逮捕されたレントンは更生を決意。ロンドンへ出て就職する。
同映画は、アーヴィン・ウェルシュの同名小説が原作。スコットランドの若者たちが抱える現実を、疾走感あふれる映像と音楽で描き、90年代の若者文化を象徴する作品として世界的に支持を集めた。日本でも渋谷・シネマライズを中心にミニシアターブームをけん引し、アートワークを手がけたクリエイティブ集団「TOMATO」とともにカルチャーシーンに大きな影響を与えた。
また、サウンドトラックにはブラー、パルプ、プライマル・スクリーム、アンダーワールド、ブライアン・イーノ、ニュー・オーダーからイギー・ポップ、ルー・リードといった多くのミュージシャンが名を連ねており、ブリットポップやマッドチェスターといった当時の英国音楽シーンを大々的にフィーチャーしている点も大きな魅力となっている。
今回の上映は、映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトの第13弾として実施され、オリジナルの入場者特典の配布も予定されている。詳細は後日発表される。
■『トレインスポッティング』公開情報
公開日：2026年1月30日より2週間限定
公開劇場：全国80館（公開劇場は順次追加予定）
レイティング：R15+
料金：1600円均一（各種サービスデーやほかの割引サービスは利用不可）
※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）で発表。
※劇場により、上映日・上映期間が異なる。
■『トレインスポッティング』公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ
［青森］イオンシネマ新青森（2月6日〜）
［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮
［群馬］イオンシネマ高崎
［埼玉］MOVIXさいたま、MOVIX川口、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、ユナイテッド・シネマ入間、川越スカラ座、深谷シネマ
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、キネマ旬報シアター、シネマイクスピアリ、イオンシネマ市川妙典（2月6日〜）
［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、MOVIX亀有、109シネマズ二子玉川、Stranger、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布（2月6日〜）、MOVIX昭島
［神奈川］ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、109シネマズ川崎、イオンシネマ新百合ヶ丘（2/6〜）、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、MOVIX橋本、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい
［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟
［富山］ほとり座
［石川］イオンシネマ白山
［長野］イオンシネマ松本（2/6〜）
［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐（2/6〜）
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手、イオンシネマ大高（2/6〜）
［三重］109シネマズ四日市
［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾
［兵庫］塚口サンサン劇場、元町映画館、イオンシネマ加古川（2/6〜）
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］サロンシネマ、シネマ尾道
［山口］MOVIX周南
［香川］イオンシネマ宇多津（2/6〜）
［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城（2/6〜）
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5
［宮崎］宮崎キネマ館
［沖縄］シネマプラザハウス1954、シネマパレット