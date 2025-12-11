「息子に勉強を教えたいので見ていいですか」と言って図書館で勉強していた女子中学生に近づき、体を触ったなどとして会社員の男が逮捕されました。

【写真を見る】犯行後に「僕も男でやめられなかった」と言い立ち去る 図書館で勉強中の女子中学生の体を約30分間触った疑い 会社員の男（50）を逮捕 東京・江東区 警視庁

不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、東京・江戸川区の会社員・山長正典容疑者（50）です。

山長容疑者は先月22日、江東区の図書館でおよそ30分にわたり、女子中学生の体を触るなどわいせつな行為をした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、山長容疑者は図書館の閲覧室で勉強していた女子中学生を見つけると、「息子に勉強を教えたいのであなたが勉強している様子を見ていいですか」と言って近づき、犯行後、「僕も男でやめられなかった」などと言い、立ち去ったということです。

山長容疑者は容疑を否認していますが、江東区の他の図書館でも、複数の少女がわいせつな行為を受ける被害が確認されていて、警視庁は余罪があるとみて調べています。