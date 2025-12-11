マツコ・デラックスが10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3時）にゲスト出演。炎上しない理由を明かした。

リスナーから「過激な発言をしているのにネットで炎上してないのはなぜ？」と聞かれ、マツコは「アタシは言ってるんです」と切り出した。

その上で「むちゃくちゃ、ちゃんとカットされてる。最近テレビ見てると、ちゃんとした進行しているようになってるけど。収録中はめちゃくちゃなことを言ってます」と語った。

現在、マツコが担当している生放送のレギュラー番組はTOKYO MX「5時に夢中」のみ。マツコは「あれは唯一気を付けたところは、問題になりそうなネタは扱わないっていう。とりあえず、ウンコチンコって言ってれば済むネタを選んでやってるから」と説明。「『5時に夢中』で発言したことが次の日、ネットでみたいな感じとか。時事ネタとかポリティカルなこと言ってたんだけど。今はほぼ、ウンコチンコ、あと子育てについて話すとか」と語った。

番組によると、マツコのニッポン放送の出演は約9年ぶりだという。パーソナリティーは元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏。