タレントのユージ（37）が、テレ玉で26日午後9時30分から生放送の年末報道特別番組「埼玉この1年」に、ゲストMCとして出演する。11日、同局が発表した。

ユージは、埼玉県飯能市の自由の森学園高校に3年、通っており同県とは縁がある。ゲストMCとして出演するにあたり、テレ玉を通じてコメントを発表。「僕にとって埼玉は青春時代の思い出がぎっしり詰まった場所です。もちろん今でも埼玉に行く事はありますが、やはり安心する場所の1つです。その埼玉でこの1年どんな事が起こったのかをしっかり振り返り、しっかり学べる事が今からとても楽しみです！」と意欲満々だ。

番組では、今年1月に八潮市で発生した道路陥没事故や、開村100周年を迎えた大宮盆栽村など、埼玉の話題をたっぷり紹介。さらに、26年に開催される「ねんりんピック」を紹介するほか、同年の干支（えと）「午」にちなみ、馬の守り観音として知られる妙安寺（東松山市）から中継を結び、26年に思いをはせる。

ユージは、21年4月からTOKYO FMの朝の情報番組「ONE MORNING」（月〜金曜午前6時）で2代目MCを務めており報道、情報番組のMCとして定評がある。テレ玉の前村里菜アナウンサー（31）とタッグを組む「埼玉この1年」の放送を前に「皆さんもぜひ一緒に埼玉のこの1年を学びましょう！」と意気込んだ。同番組は放送終了後、28日（日）からTVerでも期間限定で配信する。