¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè11½µ¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¢¥ª¥¸¥ç¥¦¥µ¥Þ¡£¡×¤ÎÂè54²ó¤¬12·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¡¢Åò¤¿¤ó¤Ý¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä
¥ê¥è¤«¤éµáº§¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÈá¤·¤¤²áµî¤ò¹ðÇò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÊú¤¨¤ë¸ÉÆÈ¤òÃÎ¤ê¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¶Ó¿¥¡£±é¤¸¤ëµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢SNS¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö°Ê²¼12·î11ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¤µ¤ó¡Ë¤ä¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ë¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¥È¥¤Ï¶»¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ÎÅú¤¨¤â¤ï¤«¤é¤º¥µ¥ï¤Î¸µ¤Ë¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ë¤¬¹çÎ®¤·¡¢¥µ¥ï¤â¥ê¥è¤Î±þ±ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥È¥¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÏÃ¤Ï²áµî¤Î·ëº§À¸³è¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤¢¤ë½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬ÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²á¤Á¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¶Ó¿¥¤ÎÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ë¡Ä
¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤ò¾µÂú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥ê¥è¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÃÇ¤ë²áÄø¤Ç²áµî¤Î¤Ä¤é¤¤·ëº§À¸³è¤ò¹ðÇò¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡ÖÃ¯¤È¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Îø¿Í¤Ç¤â¡¢Í§¿Í¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÌÌõ¤¹¤ë¶Ó¿¥¤Ï¼¡Âè¤Ë°Å¤¯¡¢¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤Ø¤Îµ¢¤êÆ»¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¯¡¢½Ð¸þ¤«¤¨¤¿¥È¥¤Ë¡Ö¸å¤ÏÍê¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢½Å¤¤Â¼è¤ê¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢
¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¡×
¡Ö¿§¡¹¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¿´¤ÎÄì¤«¤éÍ§¤À¤È»×¤¨¤¿Áê¼ê¤Ë½À¤é¤«¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤µñÀä¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¼ºË¾¤¬¤ï¤º¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤È¾¯¤·Íî¤È¤·¤¿ÇØÃæ¡¢Êâ¤Êý¤«¤é¸«¤¨¤¿¡×
¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ÏÄÌÌõ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì¸À¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤ª¥ê¥èÍÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¶Ó¿¥¤µ¤ó¤â¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³« ¤â¤ì¤Ê¤¯ÌÜ¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¤ª¥ê¥èÍÍ¤è¤ê¤â¶Ó¿¥¤µ¤ó¤¬¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×
¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ÎÂ¾¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¹¤°¤ËÌõ¤µ¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¡¢ËÜÆü¤Î¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð±éµ»¤¬½¨°ï¤À¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¤ÏÅò¤¿¤ó¤Ý¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È
µ¢Âð¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥ê¥è¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿Ä»¤Î¥Á¥§¥¢¤òÄ»¤«¤´¤«¤é½Ð¤·¡¢¤½¤Ã¤ÈÆ¨¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥È¥¤Ï¡¢²¿¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢Åò¤¿¤ó¤Ý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÅò¤¿¤ó¤Ý¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥È¥¤ò»ß¤á¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡£
¥È¥¤Ï¡Ö¤ª¥ê¥è¤µ¤Þ¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢°ì½Ö¤Î´Ö¤òÃÖ¤¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï»×¤ï¤ºÂç¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¤ÎÅâÆÍ¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¥È¥¤¬Åò¤¿¤ó¤Ý²õ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï´ª°ã¤¤¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤ËÈà¤Ï¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¡Ø°ì¤«½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¡Ù¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÄ»¤ò²ò¤Êü¤Ä¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¢¤¢¡¢¥ª¥ê¥èÍÍ¤È¤½¤¦±¾¤¦¡Ä¡Ä¡Ù¤È´ª°ã¤¤¤·¤ÆÅò¤¿¤ó¤Ý¤ò²õ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤¬Ä»¤òÊü¤Ã¤¿»þ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ª¥È¥¤ÎÉ½¾ð¤¬´Ë¤à¡£Á´¤Æ»¡¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤ë¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¼«³Ð¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤ë¡£¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡¢ÎøÅ¨¤¬Ã¦Íî¤·¤¿¤é´ò¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥Ð¥Á¤Ã¤ÈÉÁ¤¯µÓËÜ¤â¡¢É½¾ð¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤â¡×
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ç¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼¤ò¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤ÎÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£