＜総重量4．5kg＞美女プロレスラーが巨大お好み焼きタワー爆食！：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」（毎週金曜夜7時25分）。
11月28日（金）の放送をプレイバック！
【動画】＜総重量4.5kg＞美女プロレスラーが巨大お好み焼きタワー爆食！
大食い界のレジェンド・アンジェラ佐藤に、「東京女子プロレス」所属の爆食コンビ（上原わかな、荒井優希）が挑戦！
対決食材は、東京・新橋の「大阪お好み焼き・鉄板焼き88」が用意した重量4.5kgのデラックスお好み焼きタワー。
1kgのお好み焼きを二段重ね、その上にお好み焼きや焼きそばを積み重ねた全8段の構成。仕上げに大量のチーズをかけた、通常の20倍サイズの一皿だ。
プロレスラーチームが先に食べ終えたら賞金10万円。MCのカミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）とゲストの栗山千明が戦いを見守った。
いよいよバトルスタート！
アンジェラは最上段から豪快に頬張り、頭頂部から胃へ落とし込むような“ブレーンバスター食い”でタワーに挑む。
対するプロレスラーチームの上原は、焼肉100人前、カレー3.5kg、4kg超のすき焼き重も完食したことがある、女子プロレス界一の胃袋の持ち主。
タッグの荒井もひつまぶし、味噌煮込みうどん、カレーを一食で平らげる大食い。堅実にペースを刻む作戦で、勝利を狙う。
10分経過時点でアンジェラは900gを完食し、100g差でプロレスラーチームをリード。
プロレスラーチームはラムネで気合いを入れ直すが、アンジェラの勢いは止まらず、20分地点では200g差まで広がる。
そんな中、アンジェラがお好み焼きの間から“何か”を発見。
隠されていたのは、なんと300gの巨大和牛サーロインステーキ。
しかしアンジェラは怯むどころか大喜びで、やわらかさを味わいつつ3分で平らげる。
さらに味変でチーズ500gを追加。
とろけたチーズでお好み焼きが飲み込みやすくなるというが、これで総重量は5kgに増加。この戦法は吉と出るのか!?
その姿に火が付いたプロレスラーチーム。上原が猛追し、サーロインステーキを完食。ここで両チームの残量は2kgずつに並び、アンジェラは予想外の展開に焦り始める。
後半も並走状態が続き、互いに限界突破でラストスパート。プロレスラーチームは上原と荒井の取り皿分のみ。アンジェラは自ら追加したチーズの重さに苦戦しながらも、女王の意地で追い込む。
結果は僅差でアンジェラの勝利！ 追加分を含めた5kgのお好み焼きを53分21秒で完食した。
両チームが食べた総重量は9.5kg。「大阪お好み焼き・鉄板焼き88」さん、ごちそうさまでした！
