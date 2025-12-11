【父「大学行くなら土下座しろ！」】私立はお金のムダ？夫の主張に「ウーン」＜第3話＞#4コマ母道場
子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。
第3話 「私立に行くなら社会人になれ」？【ミサトの気持ち】
【編集部コメント】
ちょっと！ ちょっと！ ヒデキさん！ それじゃあまるで、私立になると学費が高いから払いたくない……と言っているように聞こえますよ？ アカリちゃんのために叱咤激励をしたのではなくて？ そりゃ大学や専門学校を経由して社会人になるのと、高校を卒業してすぐに社会人になるのとでは経験値が違ってくるのかもしれません。けれど一概に「どっちの方がいい」ということはなく、あくまでも本人の気持ちが一番大切なのでは……？ それにミサトさんの反応にも、なんだか違和感が……。もう少しご家族で話し合ってください〜！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第3話 「私立に行くなら社会人になれ」？【ミサトの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと