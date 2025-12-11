「壁の穴」人気のスパゲティが550円に！ 12月16日に「大感謝祭」開催
スパゲティ専門店「壁の穴」は、12月16日（火）に「大感謝祭」を開催。人気のスパゲティ3種類を各550円（税込）で販売する。
【写真】550円（税込）で食べられる、人気のスパゲティ一覧
■「壁の穴」8店舗で開催！
日頃の利用者への感謝の気持ちを込めて、月に一度の「大感謝祭」を開催している「壁の穴」。
12月は16日（火）に実施が決定し、人気商品の「壁の穴風ナポリタン」「“伝説” のミートソース」「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」を各550 円で販売する。
「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」は、辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ、ピリッと心地良い辛みがクセになる一皿。
「壁の穴風ナポリタン」は、数あるナポリタンの中でも、何かひと味違う商品で、スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった「壁の穴」ナポリタンとなっている。独自のレシピで改良し、素材の味を生かした仕上がりだ。
それから「“伝説”のミートソース」は、野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かすため、素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げた一皿。シンプルな中にも壁の穴の歴史と思いを感じる事のできる逸品だ。
12月16日（火）の「大感謝祭」開催店舗は以下の通り。
・渋谷道玄坂小路本店
・ヨドバシ池袋店
・自由が丘店
・玉川高島屋店
・千葉そごう店
・そごう横浜店
・そごう大宮店
・梅田HEPナビオ店
