¡¡²»ÂçÂ´¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î»³ºê¤¢¤ß(28)¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»¨»ï¡ÖDOLCE¡×(ÇòÌë½ñË¼)¤Ø¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥ß¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×(Æ±)¤ÎÈ¯Çä¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£
¡¡¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ä¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö²á·ã¤À¡×¡Ö¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±Ç¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂç¿Í¤Ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³ºê¤Ï2015Ç¯¡¢¹ñÎ©²»³ÚÂç³ØÆþ³Ø¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¡Ö¥º¡¼¥à¥¤¥ó!!¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢22Ç¯¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°Ãæ¤À¡£