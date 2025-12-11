『ELDEN RING NIGHTREIGN』左スティック禁止で常夜の王 エデレに挑戦!? ステップだけでリムベルドを横断し、強敵を撃破して見せた驚異の縛りプレイをご紹介

全世界で3,000万本以上を売り上げた2022年の傑作アクションゲーム『ELDEN RING』のスピンオフ作品として2025年にリリースされた『ELDEN RING NIGHTREIGN』。

本編にローグライトな味付けを施した本作では、豊富なステータスと装備で自由度の高い攻略を楽しむ本編とは異なり、時間と物資の限られた状況で初期装備・レベル1から始まる冒険が繰り返される。

シングルプレイにも対応しているものの、3人一組で強敵「夜の王」との戦い挑むことが前提となっており、本編同様のやりごたえのある難易度での協力プレイが楽しめるようになっている。

今回紹介するのは『ELDEN RING NIGHTREIGN』で驚きの縛りプレイに挑戦した動画。ったんさんがニコニコ動画に投稿した『【リベンジ】ナイトレインで左スティック封印プレイ』だ。

この動画はアクションゲームの基本であるキャラクターの移動に使用する“左スティック”の使用を禁止して常夜の王「夜の爵、エデレ」の攻略に挑むというもの。

今回は多くの夜渡りたちを葬った強化版ボスに特殊な縛りを持ち込んだ動画をご紹介する。

左スティック禁止で挑む『ELDEN RING NIGHTREIGN』

今回紹介するのは今年5月にリリースされた『ELDEN RING』のスピンオフ作品、『ELDEN RING NIGHTREIGN』で特殊な縛りプレイに挑戦した動画だ。

先にも軽く紹介したが本作は3人一組での協力プレイを前提に作られたアクションゲームで、ゲームシステムは本編にローグライトな味付けを加えたものとなっている。

本編では豊富なステータスと武器によって多彩なキャラクタービルドが組めるシステムとなっていたが、本作では特色の異なるステータスを持った8キャラクターから一人を選んで、ゲーム内の3日間の夜を渡る冒険に挑む。

ゲームは1プレイ40分ほどだが、1回の挑戦ごとに装備やレベルは初期状態にリセットされ、マップに配置された拠点なども変化するため、同じキャラクターを選択していても毎回異なるプレイが楽しめるようになっている。

さて、そんな『ELDEN RING NIGHTREIGN』で挑む今回の縛りプレイでは、なんとアクションゲームには欠かせない左スティックの使用を制限して攻略に挑む。

左スティックと言えばアクションゲームの基本中の基本、移動操作に使用するものだが、投稿者のったんさんは左スティックそのものを切除した本縛り専用のコントローラーを用意し、左スティック移動を一切使用せずに本作をプレイするという。

この縛りでは歩き、ダッシュといった基本的な移動はもちろんのこと、攻撃の回避手段として多用されるローリングも使用できず、歩行ができないため段差や足場から足場への移動で使うジャンプも実質的に使えないものとなる。

いわゆるバトロワ作品のように、エリア収縮のシステムがある本作で移動できないのはなかなかに致命的だが、どのように攻略となるのか？

攻略のカギとなるのは左スティックを使わずとも移動できる行動。具体的には回避ボタンだけで発動するバックステップや、戦技やスキルとして使用できるステップの類だ。

通常の移動に比べればあまりにも効率の悪い移動方法だが、広大なマップを移動することも不可能ではない。

あまりにも特異な縛りだが、ったんさんは『ELDEN RING』本編、およびDLCを同様の縛りでプレイしており、本作では過去の経験を活かして常夜の王「夜の爵、エデレ」の攻略を目指す。

縛りに適したキャラ鉄の目を使って常夜の王を撃破

左スティックでの移動を制限し、『ELDEN RING NIGHTREIGN』に収録されたボスの1体、「夜の爵、エデレ」の強化個体の攻略を目指す本動画。3人で戦っても苦戦した強力なボスにとてつもないハンデを背負って挑むったんさんは、どのようなプレイを披露したのだろうか？

動画では回避に優れたステップをスキルに持つキャラクター「鉄の目」を巧みに操り、リムベルドの地を生き抜く様子が収められていた。

この縛りではエリアの収縮に対応するため、エリア中心を目指して移動するのがセオリーとのことで、バックステップとスキルのステップの連続でマップを移動。

ただ移動するだけでなく、道中の拠点や中ボス相手にも多少の戦闘も行いしっかりとレベル上げや装備を回収していく。

回避に優れる鉄の目と言えど、スキルの乱発は出来ないためボス戦などでは、バックステップ射撃などと組み合わせつつここぞという場面でスキルを切る丁寧なプレイが見られた。

1日目、2日目のボス戦でも同様で、被ダメージはあるものの大技などはスキルを駆使してしっかりと回避し、余裕のある攻略で見事3日目の夜に到達している。

満足な攻略ができないにもかかわらず、3日目の常夜の王到達時のレベルは13と、十分なレベルに到達したったんさん。気になる「夜の爵、エデレ」攻略だが、これは意外にも余裕の攻略。

大技の中断失敗や復活アイテムが必要となる危うい場面はあったものの、相手の攻撃を避けつつしっかりとダメージを稼ぐったんさん。

成功テイク故の安定感という部分はあると思われるものの、この縛りを設けた状態での攻略としてはあまりにも余裕のあるプレイで常夜の王「夜の爵、エデレ」撃破となた。

左スティックを一切使用せずに強化版「夜の爵、エデレ」を攻略して見せた本動画。絶対に真似したくない過酷すぎる挑戦を成功させてみせた驚異のプレイをぜひ動画でチェックしてみてほしい。

文／富士脇 水面

【リベンジ】ナイトレインで左スティック封印プレイ

https://www.nicovideo.jp/watch/sm45593219