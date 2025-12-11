◎全国の天気

北海道は太平洋側も含めて広く雪で、吹雪く所があるでしょう。東北の日本海側から山陰にかけては雷雨にご注意ください。また、夜は東北や東日本の山沿いで、雨が次第に雪に変わるでしょう。西日本と東海は、晴れ間が出てもにわか雨がありそうです。関東の平野部は安定して晴れるでしょう。

◎予想最高気温

前日よりやや高い所が多そうです。東京は15℃で11月下旬並みでしょう。大阪と広島は16℃、福岡は19℃の予想です。新潟と仙台は前日より6〜7℃高い14℃まで上がりそうです。ただ、日本海側は夜から冷たい北風が強まり、一気に冷えてくるでしょう。札幌はこのあとどんどん気温が下がり、12日(金)の朝には氷点下6℃と、冷え込みが強まりそうです。

◎週間予報

12日(金)にかけて北日本の日本海側では大雪や吹雪に十分注意してください。晴れる太平洋側も寒くなります。12日(金)は各地で北風の冷たい一日となるでしょう。空気が乾燥して、風が強まる太平洋側は、火の取り扱いに注意が必要です。冬は森林内に落ち葉が積もって燃えやすい状態になっているため、山火事も発生しやすくなります。たばこは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てないことを徹底してください。

その後、今度の土日は全国的に天気が崩れる見通しです。14日(日)から15日(月)にかけては北日本、東日本中心に風も強まり荒れた天気となりそうです。