安田成美、初挑戦の手編みミトンがまさかの展開 “かわいすぎる作品”にファン驚き「センス素晴らしい」
俳優の安田成美（59）が10日、自身のインスタグラムを更新。初めて挑戦した編み込み模様のミトン制作での“苦戦エピソード”と、その結果生まれた手作りポシェットを披露した。
【写真】「販売してほしい」安田成美が初挑戦した“かわいすぎる”と話題の手編みミトン作品
安田は「初の編み込み模様のミトンに苦戦！3度もほどいて編み直したというのに、親指部分をすっかり忘れていたことに気づいてびっくり」と投稿。「もうやり直す気力も尽きてしまって苦渋の策！ポシェットに、、、携帯でも入れるか、、、こんなになっちゃって」とつづり、デニム姿で完成した作品を身に着けた写真を公開している。
ネイビーカラーに白い編み込み模様が冬らしい雰囲気を感じさせる、温かみのある作品となっていた。
ファンからは「可愛い〜スマホ入れて便利そう」「言われなかったらわからない」「よかった！これでスマホも冬を乗り切れますね〜笑」「親指を忘れたミトンからポシェットに変身させちゃうナルさんのセンスは素晴らしいです」「販売してほしい」など、温かいコメントが多数寄せられている。
安田は、1994年にお笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）と結婚。長男・かんたさん、次男・ぎんじさん、長女・なつこさんの二男一女が誕生している。
