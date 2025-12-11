マギー、愛車の高級スポーツカーと楽しむ“カーライフ”を紹介「車かっけ〜」「ほんと似合う」
モデルのマギー（33）が10日、自身のインスタグラムを更新。愛車の高級スポーツカーと楽しんでいるカーライフを写真とともに紹介した。
【別カット】「車かっけ〜」「ほんと似合う」愛車のポルシェと2ショットのマギー
マギーは7月21日、自身のYouTubeチャンネルでドイツの高級スポーツカーであるポルシェ『718 ケイマン GT4 RS』が納車されたことを報告。
車を目の前にしたマギーは「スーパークール！やばいです」と興奮気味にコメント。33歳になったらポルシェに乗りたいと考えていたといい、有言実行であることを明かしていた。
なお、ポルシェ公式サイトによると、ポルシェ『718 ケイマン GT4 RS』の価格は2065万円。さらに『Weissach Package』はいくつかプランがあり、約190万円からのオプションとなっている（2025年7月当時）。
この日の投稿では、愛車ポルシェの運転席に腰掛けたショットや車体の写真をシェアし「毎日駆け抜けてるよ」と近況を伝えた。
コメント欄には「ケイマン」「すごい」「車かっけ〜」「GT4ほんと似合う」「カッコいい！」「素敵です」など、さまざまな反響が寄せられている。
