タレントのマツコ・デラックス（53）が10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）にゲスト出演。ラジオへの思いを語った。

ニッポン放送の番組に出演するのは9年ぶりだというマツコ。冒頭から「ラジオが全然私を愛してくれない！」と嘆き、「お誘いいただいて飛びついたんですよ」と話した。

「金、金、金、金って。ラジオは。スポンサー連れてこないと枠やらないぞみたいな。だから、オールナイトニッポンも太い縁故のあるヤツばっかになっちゃったじゃない」と“マツコ節”をさく裂。佐久間氏に「あんたなんか一番図太い縁故を持ってるわよ」と言い放った。

ニッポン放送への出演が9年ぶりと聞くと、マツコは「9年も呼ばないのか！お前ら！」と絶叫。「私、なんでこんなに愛されてないんだろう、ラジオから。こちらもそうだし、某赤坂さんもそうだし。文化放送さんだけはちょっとね。やっぱりマジョリティーからは嫌われて、マイノリティーからは好かれているんだなって」と話し、「文化放送に怒られるわ」と自らツッコんだ。