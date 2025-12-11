ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）の新譜が、米ビルボードをはじめ、各種グローバルチャートで記録的な数値を出し、注目された。

ビルボードは9日、公式ホームページで「SKZ IT TAPE」の「DO IT」が、13日付ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」4位になり、2週連続チャート上位に入ったことを伝えた。

新アルバムと、ダブルタイトル曲「Do It」「Divine」は「ビルボードグローバル200」、「トップアルバムセールス」、「トップカレントアルバムセールス」、「ワールドアルバム」など、計8部門にチャートインしている。

韓国テレビ局JTBCは11日「Stray Kidsは『DO IT』で、発売初週に米国で約29万5000枚の売り上げを記録し、6日付『ビルボード200』初登場1位で、8作品連続でトップにランクインさせる大記録を立てた。ビートルズ、ローリングストーンズに続き、全世界のグループの中で3番目に多い『ビルボード200』1位作品のあるグループになった」と報じた。

ビルボードの他にも、グローバルチャートで成果を重ねている。新曲「Do IT」は、フランスアルバム協会（SNEP）の11月28日付トップシングルチャート3位に入り、自己最高で、歴代K−POPグループで最も高い順位を達成した。

また、グローバルショートフォーム動画プラットフォームTikTok（ティックトック）が9日、公式SNSチャンネルを通じて公開した「25年決算チャート（Year in Music 2025）」では「トップ10 グローバルアーティスト」部門で5位に入った。