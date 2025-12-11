【一番くじ】今週発売!注目のアイテムをチェック! 「ヒロアカ」FINAL SEASON、「RIZIN」人気選手が登場!
バンダイスピリッツが販売する「一番くじ」、12月13日発売のアイテムを紹介する。今週は、「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」「一番くじ RIZIN」が12月13日より順次発売される。
○「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」
「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ-」は、1回790円、店頭販売は12月13日より順次発売予定、オンライン販売は12月15日11:00より販売開始予定。取扱店は、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』FINAL SEASONの緑谷出久、爆豪勝己、死柄木弔、オール・フォー・ワンの青年期、作中シーンをイメージした緑谷出久&爆豪勝己の幼少期、としのり、エリが「MASTERLISE」で登場するほか、最終決戦の活躍キャラを中心としたちょこのっこフィギュアなどが登場する。
○各等賞一覧
A賞 緑谷出久 MASTERLISE
B賞 爆豪勝己 MASTERLISE
C賞 死柄木弔 MASTERLISE
D賞 オール・フォー・ワン MASTERLISE
E賞 いずく＆かつき MASTERLISE
F賞 としのり MASTERLISE
G賞 エリ MASTERLISE
H賞 ちょこのっこフィギュア
I賞 エリのツノ型アクリルチャーム
J賞 ヒーローカード風アクリルミラーカード
K賞 カードホルダー
L賞 ステッカーセット
ラストワン賞 緑谷出久 オーバーレイ MASTERLISE
○「一番くじ RIZIN」
「一番くじ RIZIN」は、1回490円、店頭販売は12月13日より順次発売予定、オンライン販売は12月15日17:00より販売開始予定。取扱店は、ローソン、書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。
RIZINで活躍する選手たちのプリントサイン入りアクリルスタンドや応援タオル、チャンピオンベルトメタルチャームが登場する。
○各等賞一覧
A賞 アクリルスタンド ROUND１
B賞 アクリルスタンド ROUND２
C賞 アクリルスタンド ROUND３
D賞 チャンピオンベルトメタルチャーム
E賞 応援タオル ROUND１
F賞 応援タオル ROUND２
G賞 応援タオル ROUND３
ラストワン賞 箔押しサイン入りイラストボード
