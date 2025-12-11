モデルでタレントの藤田ニコルが11日、自身のSNSを更新し、第1子妊娠を発表した。

藤田ニコル

藤田は、夫で俳優の稲葉友(32)との連名で「皆様へ　師走の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と報告。

「出産は春頃を予定しております」と伝え、「これからもひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいりますので、あたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

藤田と稲葉は、2023年8月に結婚を発表した。