【ブラックサンダールアー】 2026年春 発売予定 価格：2,400円

DUOはルアー「ブラックサンダールアー」を2026年春に発売する。価格は2,400円。全国の釣具店とDUO公式ECサイトにて販売する。また2026年1月16日から開催される「釣りフェス2026 in YOKOHAMA」にて実物展示と数量限定BOXの先行販売を予定している。

本製品は有楽製菓の「ブラックサンダー」とコラボしたルアー。「釣りの行動食」として、「ブラックサンダー」を提案することを目的として、「ブラックサンダー」のビジュアルを忠実に再現している。

チョコバーのディテールを再現し、水中での存在感とリアリティを両立。パッケージはフラットボディで、「ギザギザ」をリップとしてデザインすることで見た目のユニークさと機能面での水噛み性能を実現したという。重量は約17g、全長は約75mm、レンジは0～1.4mで、フックサイズは5号。

数量限定BOXの先行販売

1月16日～18日の期間パシフィコ横浜で開催予定の「釣りフェス2026 in YOKOHAMA」では、実物展示と共に「ブラックサンダールアー」1個と「ブラックサンダー」9個にオリジナルステッカーがセットとなった「ブラックサンダールアー釣りフェス限定BOX」を2,400円で販売する。

釣りフェス限定BOX

オリジナルステッカー

(C)DUO co.,ltd. All Rights Reserved