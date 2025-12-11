XREAL、次世代ARグラスを含む「幸せを呼ぶ──開運福袋」を200セット限定で発売
【幸せを呼ぶ──開運福袋】 販売期間：12月11日12時～2026年1月5日23時59分 価格：56,980円
□XREAL公式サイト
XREALは、「幸せを呼ぶ──開運福袋」を200セット限定で12月11日12時から発売する。販売期間は2026年1月5日23時59分までで、価格は56,980円。
「幸せを呼ぶ──開運福袋」は、XREALが提供する次世代ARグラス「XREAL One」を含む特別なセットがランダムで手に入る福袋。
「お楽しみ福袋（Beam Pro + XREAL One）」、「わくわく福袋（XREAL Hub + XREAL One）」、「笑門来福袋（保温コーヒーカップ／磁吸カードケース／万年カレンダー から2点＋ XREAL One）」の3種が用意され、それぞれ当選確率が異なる。
XREALの公式サイトのほか、Amazonでも購入することができる。
□Amazon「XREAL」のページ
「お楽しみ福袋 Beam Pro + XREAL One」 当選確率10%
「わくわく福袋 XREAL Hub + XREAL One」 当選確率10%
「笑門来福袋 保温コーヒーカップ／磁吸カードケース／万年カレンダー から2点＋ XREAL One 」 当選確率10%
XREAL One