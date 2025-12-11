冬の石川に現れた「もふもふのまんまる」その正体は…? - 「スズメバチの巣に見えた」「手に乗せたくなる丸さだ」
12月に入り急に寒くなってきた今日この頃。ふわふわ、もふもふとした手触りのものが恋しくなる季節ですが、石川県能美市の「いしかわ動物園」公式Xアカウント(@ishikawazoo_jp)が投稿した「とあるまんまる」が話題になっています。
ライチョウボール
この「まんまる」の正体は、いしかわ動物園で飼育している「ニホンライチョウ」。公式Xで「ライチョウボール」と名づけられたこの写真には、「手に乗せたくなる丸さだ」「はじめはスズメバチの巣に見えましたけど、よく見ると大変かわいいですねぇ。」「完全球体めざして毎日撫でたい」とコメントが寄せられています。
ちなみに丸くなっていないときのニホンライチョウは、こんな姿。「ビシッ」「キリッ」という擬音が聞こえてきそうなモデル立ち。
ビシッ#ライチョウ#ニホンライチョウ#ライチョウ担当3年目のつぶやき#いしかわ動物園 pic.twitter.com/nvvhfFx0qI- いしかわ動物園【公式】 (@ishikawazoo_jp) December 1, 2025
なお、いしかわ動物園では、山小屋風の建物「ライチョウの峰」にてライチョウを公開しています。
ライチョウボール※ご使用いただけません。#ライチョウ#ニホンライチョウ#ライチョウ担当3年目のつぶやき#いしかわ動物園 pic.twitter.com/tBBPZ8eCTm- いしかわ動物園【公式】 (@ishikawazoo_jp) December 6, 2025
