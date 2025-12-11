テクニカルポイント ドル円 １０日線、２１日線下回る
157.47 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.33 エンベロープ1%上限（10日間）
155.92 21日移動平均
155.77 10日移動平均
155.68 現値
155.65 一目均衡表・転換線
155.36 一目均衡表・基準線
154.37 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.21 エンベロープ1%下限（10日間）
151.78 一目均衡表・雲（上限）
150.85 100日移動平均
149.99 一目均衡表・雲（下限）
148.27 200日移動平均
朝の水準から下げて、１０日線、２１日線も下回ってきている
