157.47　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.33　エンベロープ1%上限（10日間）
155.92　21日移動平均
155.77　10日移動平均
155.68　現値
155.65　一目均衡表・転換線
155.36　一目均衡表・基準線
154.37　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.21　エンベロープ1%下限（10日間）
151.78　一目均衡表・雲（上限）
150.85　100日移動平均
149.99　一目均衡表・雲（下限）
148.27　200日移動平均

朝の水準から下げて、１０日線、２１日線も下回ってきている