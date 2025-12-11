◯◯で味が決まる！シャキシャキ食感「大根サラダ」

【冬の人気レシピ vol.3】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2026年冬号』が発売になりました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

旬を味わう！大根とカニカマのお手軽サラダ

冬に旬をむかえる大根は、甘みが増した今がまさに食べ頃。そんな大根のおいしさをぐっと引き立て、さらにカニカマの旨味をプラスしたやみつき必至のサラダを作ってみませんか？

今回は、2025年11月28日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2026年冬号』に掲載している、大根とサラダのレシピを紹介します。



すし酢がほんのり甘くてシャキシャキ美味しい



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

「簡単でおいしい」とみんなが大絶賛！

つくれぽ（つくりましたフォトレポートの略）には、「お皿をかかえて食べたくなる美味しさ！」「簡単に美味しくできました」「すし酢がとってもいいアクセントになってます！」などの声が届いています。





大根のシャキシャキ感とすし酢のほんのりした甘さ、カニカマの風味で一度食べたら忘れられないおいしさです。忙しい日でも手早く簡単に作れるサラダ、ぜひお試しください！

『cookpad plus 2026年冬号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2026年冬号の巻頭特集は「大公開！みんなが作った！冬の人気レシピランキング」。☆栄養士のれしぴ☆さんの白菜＆大根の絶品レシピ、かぶやほうれん草などの冬野菜たっぷりおかず、今話題のせいろ蒸しなど、冬にぴったりのレシピが満載です！他、「山本ゆりさんのレンチンでできる気軽なおやつ」「ワタナベマキさんの温活サラダ」なども紹介しています。



