歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。ダンスの振り付け練習の様子を投稿しました。公開された動画では、チェック柄のシャツを着た工藤さんがダンスの振り付けを練習する姿が映っています。



工藤さんは動画の中で「今日も始まりますよ。リハビリという名の準備」と語り、このダンス練習にまつわるエピソードとして、「なんかこの間、ファンの人に言われちゃった。『あのあの、ちはるさんとのリハビリっていうのは、ディナーショーに向けてですか？』」とファンから質問されたエピソードを明かしています。







これに対して工藤さんは「まさか。そんなわけがない」と否定し、「もうリハビリだよっていうことはさ、要は来年の夏とかさ、それぐらいかけないと動かないのよ、体が」と説明しています。







さらに「もう、走るのもままならない、歩くのも最近きついというように、そんなことを言ってはいられない」とコメント。「ちょっとステップ踏むだってさ、こんな、こんなことやるだけだって、もう腹筋も背筋も痛くて痛くてしょうがないっていう。もうどうすんのこれ？みたいな」と率直な苦労を語りました。







続けて工藤さんは、「大変。本当にね、だからリハビリと言っているわけですよ。この準備はもう近々の話ではございませんよ。もうこんな前から来年の準備をするんです」と語っています。







投稿文には「できない分、人の何倍も準備をしておかないと!! それに、若いときのように簡単に体が動かないんです笑 頭の中では動いてるつもりで、体がもつれる。コツコツやります」とあり、体の変化を感じながらも前向きに取り組む姿勢がうかがえます。







また「覚えの悪い私に く、ど、う、し、ず、か って 笑笑 工夫をして覚えさせてくれている」と振付の指導者とのやりとりを明かし、「今月なかなか難しいけどもう一度ぐらいやりたいなぁ、、時間空けるとまた体動かなくなってしまうからな。できない分だけ時間をかけて努力をすれば、何とかかんとかなるだろう」と決意を新たにしています。







この投稿に、「いよいよ2026年に向けて始動したのですね」「来年も再来年のしーちゃんも楽しみです」「努力家すぎる静香さんに尊敬でいっぱいです」「来年のライブ 期待してます〜」「見えない努力 頭が下がります」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】