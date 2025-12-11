人気レースクイーンの央川かこ（31）が11日までに自身のインスタグラムを更新。カラフルなショーパン・コスチューム姿を披露した。

「今週末12/13(土)はいよいよraffinee Ladyの卒業撮影会です」と報告し、「過去コスチュームの部は何を着るか楽しみだなぁ」と心境を吐露。

そして「raffinee Ladyとして最後の撮影会なのでご都合の合う方はぜひ会いに来てもらえると嬉しいです」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「かこ様のサイドショットは素敵」「いよいよ卒業ですね」「かこちゃん美しいスタイル！」「カコちゃんのコスチューム姿、可愛く、スタイル抜群でかっこいい」「かこちゃん、超綺麗」「正に見返り美人ですね」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。

公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。