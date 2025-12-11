ノーベル賞の授賞式が10日、スウェーデンで行われ、生理学・医学賞に選ばれた坂口志文さんと化学賞に選ばれた北川進さんがメダルと賞状を受け取りました。その後、2人は晩さん会に出席し、ノーベル賞という栄誉を祝う華やかなひとときを過ごしました。

10日に行われた授賞式では、スウェーデン国王や王妃が入場した後、受賞者が登場しました。北川さんは最初、やや緊張した様子でしたが、メダルを受け取った後、凜とした表情で深々と礼をしました。

坂口さんは穏やかな笑みを浮かべながらメダルを受け取って一礼し、客席では、妻・教子さんが笑顔で拍手を送っていました。

式典の後には大勢のゲストが2人と話をするために列を作り、「大変な偉業ですね」などと声をかけていました。また、坂口さんは報道陣の問いかけに笑みを浮かべました。一方の北川さんもガッツポーズを見せました。

その後、受賞者は晩さん会に出席しました。

1300人以上が参加し、ポルチーニ茸のスープなどの3皿のメニューが振る舞われました。北川さんの隣にはスウェーデンのビクトリア皇太子が座り、何度も会話を交わしていました。

本岡英恵記者（NNNストックホルム）

「晩さん会を終えて、坂口教授が滞在先のホテルに戻りました」

坂口さんは晩さん会の終了後も会場にしばらく残り、他のゲストらと談笑し「とても楽しかった」と話していたということです。

11日には、2人そろって会見を行う予定です。