マツコ・デラックスが10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3時）にゲスト出演。炎上しない理由を明かした。

リスナーから「過激な発言をしているのにネットで炎上してないのはなぜ？」と聞かれ、マツコは「アタシは言ってるんです」と切り出した。

その上で「むちゃくちゃ、ちゃんとカットされてる。最近テレビ見てると、ちゃんとした進行しているようになってるけど。収録中はめちゃくちゃなことを言ってます」と語った。

客入れして収録している日本テレビ系「月曜から夜ふかし」に言及。「50人ぐらい、『夜ふかし』はお客さんが入ってるんで。ほぼロフトプラスワン（新宿歌舞伎町のイベントスペース）の感覚。ほとんどカットされてます」と明かした。

さらに「皆さん、10年前とか20年前のイメージを持ってくださってて。すごいその辺は助かってる。攻めてるオカマに思われがちなんだけど。昔のね」と語った。

番組によると、マツコのニッポン放送の出演は約9年ぶりだという。パーソナリティーは元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏。