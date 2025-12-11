【写真集「ウルトラマン VS. バルタン星人、ゴモラ、ゼットン」】 12月11日 発売 価格：3,300円

インプレスは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した写真集「ウルトラマン VS. バルタン星人、ゴモラ、ゼットン」を12月11日に発売した。価格は3,300円。

本写真集は、ウルトラマンシリーズが2026年で60周年を迎えることを記念して、初代ウルトラマンに焦点を当て、全39話の名場面を写真家・中西学氏による完全撮り下ろしで現代に蘇らせた一冊。ゼットン、ゴモラ、バルタン星人といった人気怪獣たちも鮮烈に蘇る。

初代ウルトラマンを演じたスーツアクター・古谷敏氏と、現在のウルトラマンシリーズを支えるスーツアクター・岩田栄慶氏による世代を超えた「スーツアクター対談」も実現。ここでしか読めない秘話が満載となっている。

本書掲載カットを使用したTシャツも登場

本書の発売に合わせて、掲載カットを使用したTシャツが登場。オンデマンドプリントTシャツモール「pTa.shop」にて販売している。

ウルトラマンをはじめ、バルタン星人、ゴモラ、ゼットンといった人気怪獣たちがアートなTシャツとなって集結する。

展開サイズ：S/M/L/XL/XXL

カラー：ホワイト（ウルトラマン、ゴモラ）／ブラック（バルタン星人、ゼットン）

