6月頃のみたらしちゃん。


まるで別猫…！寒さとともにモッフモフな冬毛に変身した三毛猫

寒さが近づくと、つい重ね着をしたくなるもの。それはどうやら、人間だけではなくネコも同じようです。

あたたかかった頃とはまるで違う三毛猫・みたらしちゃんの姿がXで話題となり、7.6万件を超えるいいねが寄せられています。

■寒い冬に向けて準備を整えるネコ

投稿したのは、もち家／mochike（@soynyan222）さん。6月頃のみたらしちゃんはすっきりとした輪郭に、軽やかな毛並みをしています。

6月頃のみたらしちゃん。毛質が違うのがわかります！


そして、11月。寒くなったことで、みたらしちゃんはふんわりとした毛に包まれた姿になりました。顔も身体ももふもふに！6月頃と比べると同じネコちゃんとは思えないほど、ふっくらとしています。

もこもこ、ふかふかに！冬支度をすませたみたらしちゃん


冬仕様になったみたらしちゃんの姿を見た人からは「ふかふかの天使のよう」「かわいすぎる」「もふもふしたい」「抱きしめたい」といったコメントが寄せられ、7.6万のいいねが集まりました。

ほこほこふかふかになったよ


■元々野良猫として生活していたみたらしちゃん

もち家／mochikeさんによると、実家の近くにある民家の敷地内で過ごしていたところを、お父さんが保護したのが始まりだったそうです。その後、環境のことを考えてもち家／mochikeさんが引き取り、今の暮らしが始まりました。

2020年の7月5日のポスト


みたらしちゃん発見！


この後無事保護されたとのことです


みたらしちゃんは、他の猫と比べても警戒心がとても強いタイプ。今でも、みたらしちゃんの気が向いたときでないと抱っこはさせてもらえないのだそうです。

■みたらしちゃんの魅力を飼い主さんにインタビュー！

そんなみたらしちゃんについて、もち家／mochikeさんは「子どもの頃から三毛猫の中でもかわいい、かわいすぎる！と言われる見た目でしたが、年を追うごとに更にかわいさと魅力が増しているような気がします」と語ります。

みたらしちゃんの魅力についても伺いました。

もち家／mochikeさん「みたらしの魅力は、左右で黒茶に分かれたきれいなハチワレ模様です。ほどよい肉付きで、まさに猫のかわいさを凝縮したような見た目であることももちろんですが、コロコロ転がって甘えたり、扇風機の前を占領したり、後輩猫のことを怒って叩いたりする、自分に甘く他人に厳しいところがたまらなくかわいいポイントです」

Xには、コロコロ転がって甘える姿、扇風機の前を占領する姿も投稿されていました。

特等席で扇風機の風を浴びているみたらしちゃんは、とっても心地よさそうな表情をしています。お風呂上がりにこんな姿を見たら、思わず「フフッ」と笑みがこぼれてしまいそうです。

コロコロするみたらしちゃん


コロン、コロン…


これでも警戒心がとても強いタイプの猫ちゃんです


扇風機独占


■みたらしちゃんの家族もご紹介！

みたらしちゃんには、一緒に暮らす家族がいます。茶トラのきなこもちくん、茶白猫のさくらもちちゃん、長毛サバトラのこしあんくん、短毛サバトラつぶあんちゃんです。

もち家のみなさん。上からきなこもちちゃん、こしあんちゃん、つぶあんちゃん


離れにある息子さんの部屋で暮らしているさくらもちちゃん


みんな元保護猫で、当初は小さな身体をしていましたが、今では立派に大きくなりました。

みたらしちゃんを始め、ネコちゃんたちのかわいらしい日常はもち家／mochike（@soynyan222）さんのXで見られます。ぜひチェックしてみてください。

文＝武川彩香