BTSのJIMIN（ジミン）が、韓国のヘアケアブランド・LADOR（ラドール）のグローバルアンバサダーに就任。ビジュアルと映像が公開された。

【写真】白スーツ姿のBTSジミン【動画】JIMIN×LADOR

■BTSジミンの洗練された最新ビジュアルに反響

JIMINは真っ白なジャケットを素肌に纏って登場。パンツのポケットに手を入れてカメラを見下ろし、シンプルで洗練された雰囲気を醸し出した。

また、“オスマンサス（キンモクセイ）の香りが世界を染める”というメッセージを中心に制作された映像では、JIMINが金色に輝く空間で神秘的かつ幻想的なビジュアルを披露している。

SNSには「入隊前のwlive…髪を切って今にも泣きそうだったジミンがこうして髪に関するアンバサダーになるなんてほんと嬉しい」「白スーツの破壊力はすごい」「髪が綺麗なジミンさんにピッタリ」「ジミンさんの髪から金木犀の香りがするの想像しただけでぶっ倒れそう」「透明感あって素敵」「インナーレス…♡」「さいっこうのビジュアル」など、様々な反響が寄せられている。

■写真：ディオールのショーには素肌×黒スーツで登場したBTSジミン