ネオジャパン <3921> [東証Ｐ] が12月11日昼(12:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期比35.1％増の19.6億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の21.6億円→25.3億円(前期は20.4億円)に16.9％上方修正し、増益率が5.7％増→23.6％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8.7億円→12.3億円(前年同期は11.5億円)に42.1％増額し、一転して7.5％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の42円→50円(前期は40円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比20.2％増の6.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の27.7％→30.0％に上昇した。



株探ニュース

