これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ・強風・波浪注意報、中越に濃霧注意報が発表されています。



◆11日(木)これからの天気

夕方から次第に雨や雪となり、降り方が強まることがあるでしょう。カミナリを伴うところや、吹雪くところもありそうです。

午後6時以降の降水確率は、各地とも90%以上となっています。



◆11日(木)の予想最高気温

最高気温は、10～15℃の予想です。

昨日より6℃以上高くなるでしょう。平年と比べると4℃前後高くなりそうです。