　11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比360円安の5万220円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万308.89円に対しては88.89円安。出来高は8024枚となっている。

　TOPIX先物期近は3366ポイントと前日比22.5ポイント安、現物終値比5.55ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50220　　　　　-360　　　　8024
日経225mini 　　　　　　 50220　　　　　-355　　　133487
TOPIX先物 　　　　　　　　3366　　　　 -22.5　　　　6512
JPX日経400先物　　　　　 30475　　　　　-170　　　　1185
グロース指数先物　　　　　 658　　　　　 -12　　　　1956
東証REIT指数先物　　　　　1965　　　　　　-7　　　　　21

株探ニュース