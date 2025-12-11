日経225先物：11日正午＝360円安、5万220円
11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比360円安の5万220円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万308.89円に対しては88.89円安。出来高は8024枚となっている。
TOPIX先物期近は3366ポイントと前日比22.5ポイント安、現物終値比5.55ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50220 -360 8024
日経225mini 50220 -355 133487
TOPIX先物 3366 -22.5 6512
JPX日経400先物 30475 -170 1185
グロース指数先物 658 -12 1956
東証REIT指数先物 1965 -7 21
株探ニュース
