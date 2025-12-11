高橋英樹 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の高橋英樹（81）が10日、自身のブログを更新。妻・美恵子さんが作ったサンドイッチを自身で盛り付けた朝食を披露し、ファンから温かいコメントが寄せられている。

　ブログでは「私のセットした朝ごはん」と題し、サンドイッチや野菜サラダ、海藻サラダ、味噌汁などが並んだボリュームたっぷりなプレートの写真を公開。

　「今朝は旦那様がセットしてみて頂戴ね(笑)とのことで、、、、、今朝は私がセットしました サラダは大盛りではなく（笑)お皿が大きいのです」とユーモアを交えて説明し、ブルーベリーやバナナにヨーグルトを添えたフルーツボウルも紹介した。

　「今日は私も大忙しで！歯医者さん 調整はり そしてクイズのスペシャル番組が夜遅くまであります」と予定を明かし、「皆さんのパワーを　送ってくださいね　ヒデキ！年末までガンバルぞ〜〜かなあ???」と呼びかけている。

　コメント欄には、「盛り付けナイスです」「愛情たっぷりご飯ですね〜」「奥さまのサンドイッチが美味しそう」などの声が寄せられ、ほかにも「英樹さんにパワー送ります！」「今日もしっかり食べて元気を出して下さい」などとエールが相次いでいた。