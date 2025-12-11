新潟縣信用組合と新潟綜合警備保障が協定を結び、安全安心な地域づくりに協力して取り組むと発表しました。



9日に開かれた締結式には、新潟縣信用組合の赤川理事長と新潟綜合警備保障の廣田社長らが出席しました。協定では、新潟縣信用組合が取り組んできた特殊詐欺被害防止を呼びかける活動に新潟綜合警備保障がもつ専門的知識を加え、活動を強化するなどとしています。



■新潟綜合警備保障 廣田幹人社長

「通信系の確保や人の誘導・安全の確保を、今回の提携の中で生かせられたらいいなと思っております。」



■新潟縣信用組合 赤川新一理事長

「一緒にタッグを組んで地域の防犯に向けて協力をしていきたい。」



火災予防や防犯・防災でも連携を深めたいとしています。