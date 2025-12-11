濱口優、妻・南明奈からSNS投稿を禁止されているもの明かす 吉田明世アナも「よっぽどプロのセンスがある人じゃないと危険」と共感
お笑いコンビ・よゐこの濱口優（53）が、9日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。妻でタレントの南明奈（36）からSNSへの投稿を禁止されているというものについて明かした。
【写真】「なんてかわいい仕草」濱口優＆南明奈の“洗車機怖がる”3歳息子
この日は、他人の育児にいき過ぎた指摘や批判をする“育児警察”をテーマにトーク。番組によると、SNSなどで育児・妊娠に関する相談をすることに恐怖を感じると回答した女性は5割に上っていることも紹介された。
濱口はMCの上田晋也（55）から「濱口くんもSNSとかやってるの？」と尋ねられると、「もちろん、やってますよ」と回答。「炎上しないようなものを載せよう」と心がけているが、その判断はまず妻・南に聞き、それでも不安な場合は「ChatGPT」に聞いているという。
「奥さんもSNSとかやってる？」との質問にも「もちろんやってます」と回答。しかし「料理の写真は、僕が撮って載せていい？って言ったら『料理はやめて！怖い怖い怖い！なに言われるか分からない』って」と料理の写真のSNS投稿は南から禁止されていることを明かした。
このやり取りに対し、共に出演したフリーアナウンサーの吉田明世（37）も「味が分からないから見た目で判断するんですよね、みなさん。盛り付けとか、『よくこれで載せられますね』っていうベースで見てくるので、よっぽどプロのセンスのある人じゃないと危険ですね」と共感を述べた。
