香港メディアの香港01は10日、卓球のWTTファイナルズ香港2025男子シングルスで世界ランキング1位の中国の王楚欽（ワン・チューチン）が日本の若手に「ほぼ敗退」まで追い詰められたと報じた。

同日に行われたトーナメント初戦で王と対戦したのは、同8位の松島輝空（18）。松島は第1、2ゲームを連取すると、第3ゲームを奪われた後の第4ゲームをデュースの末にものにし、勝利に王手をかける。

第5ゲームも序盤は松島がリード。一時9-6と勝利まで2ポイントに迫るも、そこから巻き返しを許し、最終的にはデュースの末に王が奪った。そして、息を吹き返した王が残る2ゲームを連取して、ゲームカウント4-3（6-11/9-11/11-4/12-14/12-10/11-4/11-9）で逆転勝利を収めた。

香港01の記事は試合を詳報した上で、「両者は57分にわたり激戦を繰り広げ、試合全体を通してボールスピードは非常に速かった。ピンチでも乱れない王はエースの風格を見せた。攻撃力の高い松島は、わずか18歳でこのような（素晴らしい）プレーを披露した。しかも、観客ほぼ全員が王を応援するという状況の中でも戦い抜き、その点も称賛に値する」と評した。

また、王が試合後に「彼の今日のプレーは素晴らしかった。勝ちはしたが苦しかった。試合の序盤は攻め手がなかった」と松島をたたえたことを伝えている。（翻訳・編集/北田）