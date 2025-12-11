『身代金は誘拐です』続々クランクイン 桐山照史「皆さん楽しみに待っていてください！」
俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（2026年1月8日スタート、毎週木曜 後11：59〜深0：54※全11話）に出演する酒向芳、真飛聖、桐山照史、浅香航大がクランクインを迎えた。
【写真】初の刑事役に挑戦するOCTPATH・四谷真佑
本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られる完全オリジナルノンストップ考察ミステリーとなる。
勝地、瀧本、泉谷星奈のクランクイン翌日、美羽（瀧本）の父・牛久保明人を演じる酒向がクランクインを迎えた。詩音（泉谷）が誘拐され、武尊（勝地）と美羽から相談を持ち掛けられるシーンから撮影がスタート。大きな拍手で迎えられ、深々と丁寧にお辞儀をした。
翌日の夜には、神奈川県警の刑事で、元武尊の上司・辰巳夏子役の真飛がクランクイン。この日、寒空の下、屋外での撮影からスタートした真飛は「きょうはすごく寒く震える勢いですけど、無事にクランクインを迎えることができました。たくさんのキャストがいる中でのインになるかと思いきや、追跡している車内からのインということで、これもまた珍しいクランクインになったなと、それはそれでうれしく思っています！」と笑顔でコメント。撮影は、誘拐事件を覚知した辰巳が、現金受け渡し場所に車で向かうという、緊迫のシーンからスタートした。無事に撮影が終わると、安堵から現場は一気に笑顔に包まれた。
数日後、WEB系証券会社の社長で、誘拐されてしまう息子・蒼空の父親・有馬英二役の桐山がクランクイン。有馬家で、犯人からの電話を待つという張り詰めた空気の中、有馬が鳴らないスマホを見つめるシーンから撮影が始まった。スタッフと笑顔で談笑していた桐山は「考察ものなので、悩む部分があれば監督さんやスタッフの皆さんと一つひとつ相談しながら作っていきたいですし、初日からすでにさせていただいています！裕福な有馬家が息子である蒼空の誘拐によって、どうなっていくのかも見どころになっています。皆さん楽しみに待っていてください！」と初日を振り返り、意気込みを語った。
その後、武尊が勤務する、防犯セキュリティ会社の社長で、大学時代からの友人・熊守壮亮役の浅香がクランクイン。撮影は、柔らかいひざしが差し込む朝、壮亮が武尊の心情を察するシーンからスタートした。浅香は「作品は考察ミステリーですが、現場の雰囲気はとても明るくて、今日は紅葉の残る冬晴れの気持ちのいい日で、朗らかな気持ちになりました。親友役でもある勝地さんとは初絡みでしたが、早速初日から話が止まらず、これからの撮影が楽しみです！」と笑顔で語った。
