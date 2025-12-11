庄司浩平、“体温メイク”でドキドキのビジュアル公開 飛躍の2025年を回想
俳優の庄司浩平が、2026年1月9日発売のメンズ・ビューティ＆ファッション誌 『CYAN MAN（シアン マン）2026年2月号』特別版（カエルム）のWカバーを飾る。
【別カット】こちらはキリっと！様々な表情を見せる庄司浩平
今年、『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系）や「40までにしたい10のこと」（テレビ東京系）といった話題作に出演し、大注目の俳優・庄司が、前号『CYAN MAN』出演での好評の声を受けて、カムバック。今回はWカバーに加え、中面20ページにわたる大ボリュームにパワーアップして再登場を果たす。
ナチュラルメイクを施し、渋谷でのラフな撮影を行った前回の印象とは打って変わり、今回はしっかりとメイクを施した庄司を思う存分味わえる内容となっている。今回のテーマは「体温の在りか」。低温メイク、平熱メイク、微熱メイク、熱っぽメイクという新しいコンセプトでさまざまなメイクを施し、庄司の体温を直に感じられるようなドキドキのビジュアルとなっている。
ファッション撮影では、珍しいサーモカメラを用いてシュートを敢行。「基礎体温高いな〜！でも意外と末端冷え性なんですよ！いろいろバレちゃうな！（笑）」と現場は大盛り上がり。庄司の新たな一面が誌面でも見られる。
インタビューでは、大きな飛躍の年となった2025年を冷静に見つめ、その中でも自分らしく歩む彼の生き様にフォーカス。今後どのような活躍を見せてくれるのか、期待を背負った彼の“今”だからこそつむがれる言葉を送る。
さらに、同誌の公式インスタグラムにて、本誌に載せきれなかったアザーカットを随時公開する。
