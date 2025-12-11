『孤独のグルメ』大みそかSP、ゲスト解禁 年末年始の”過去作イッキ見放送”も決定【放送日時詳細】
テレビ東京は12月31日大みそかの夜に『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます！』（後9：55〜11：30）を放送する。11日にゲストキャスト陣が解禁された。
【画像一覧】『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル』豪華ゲストキャスト
年末恒例番組の『孤独のグルメ大晦日スペシャル』シリーズは今年で9年連続となる。テレ東の深夜ドラマとして13年にわたり送ってきた松重豊主演の『孤独のグルメ』。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。
毎年、予期せぬ事態に巻き込まれる五郎だが、今年はとあるカウントダウンイベントで配られる「おにぎり」のお米と具材集めに奔走することになる。いつもと雰囲気の違う小さな相棒とともに、米どころである新潟・佐渡や山形・米沢など東北を巡ることになる五郎は、やはり今年も行く先々でたび重なるお願いごとを引き受けていく。そして、その土地のさまざまな人に出会いながら、地方飯を堪能。タイムリミットが迫るカウントダウンイベントに五郎は間に合うのか。生放送中に、炊き立ての新米おにぎりで大みそかを締めくくることはできるのか。
とある場所で行われるカウントダウンイベントの企画責任者・穂積亜紀役に新川優愛、そのイベントで「おにぎり」を振る舞うSNS総フォロワー数120万人のおにぎり師・おにぎり小太郎役に森永悠希。そんなイベントの食材集めのために、五郎が訪れる新潟・佐渡島の食事処の大将役を塚本高史、佐渡の農家さん・相田忠明役を福澤重文が演じる。さらに山形・米沢で出会う焼き肉店の女性アルバイト・くるみ役に矢崎希菜、そして道中で寄る中華料理屋さんの女将役に田島令子と豪華な出演者たちが脇を固める。新川と森永は生放送にも出演予定。
昨年に引き続き、年末年始は『孤独のグルメ』過去作品から特に反響の大きかったエピソードを厳選してイッキ見放送することも決定した。
【放送日時】
※放送内容は変更の可能性あり
＜地上波＞
■12月31日（水）
午前5時45分〜後0時25分：『孤独のグルメ 大晦日スペシャル』(2020、2021、2022、2023)
午後12時25分〜午後2時00分：『孤独のグルメ 大晦日スペシャル』(2024)
■1月1日（木）
午前6時30分〜午後5時45分：『孤独のグルメ Season4〜6』よりピックアップ
『孤独のグルメ お正月スペシャル』（2016、2017）
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送
＜BS＞
■12月31日（水）
午後6時55分〜午後9時55分 ：『孤独のグルメ 大晦日スペシャル』(2023、2024)
放送局：BSテレ東
【画像一覧】『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル』豪華ゲストキャスト
年末恒例番組の『孤独のグルメ大晦日スペシャル』シリーズは今年で9年連続となる。テレ東の深夜ドラマとして13年にわたり送ってきた松重豊主演の『孤独のグルメ』。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。
とある場所で行われるカウントダウンイベントの企画責任者・穂積亜紀役に新川優愛、そのイベントで「おにぎり」を振る舞うSNS総フォロワー数120万人のおにぎり師・おにぎり小太郎役に森永悠希。そんなイベントの食材集めのために、五郎が訪れる新潟・佐渡島の食事処の大将役を塚本高史、佐渡の農家さん・相田忠明役を福澤重文が演じる。さらに山形・米沢で出会う焼き肉店の女性アルバイト・くるみ役に矢崎希菜、そして道中で寄る中華料理屋さんの女将役に田島令子と豪華な出演者たちが脇を固める。新川と森永は生放送にも出演予定。
昨年に引き続き、年末年始は『孤独のグルメ』過去作品から特に反響の大きかったエピソードを厳選してイッキ見放送することも決定した。
【放送日時】
※放送内容は変更の可能性あり
＜地上波＞
■12月31日（水）
午前5時45分〜後0時25分：『孤独のグルメ 大晦日スペシャル』(2020、2021、2022、2023)
午後12時25分〜午後2時00分：『孤独のグルメ 大晦日スペシャル』(2024)
■1月1日（木）
午前6時30分〜午後5時45分：『孤独のグルメ Season4〜6』よりピックアップ
『孤独のグルメ お正月スペシャル』（2016、2017）
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送
＜BS＞
■12月31日（水）
午後6時55分〜午後9時55分 ：『孤独のグルメ 大晦日スペシャル』(2023、2024)
放送局：BSテレ東