29日放送『今年イチバン聴いた歌』第1弾出演者発表 SKY-HI 率いるBMSG所属グループコラボも【出演者一覧あり】
29日放送の日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（後5：30〜後10：54）の第1弾出演アーティストが11日、発表された。
【写真】MCを務める志尊淳＆新木優子
同番組では、ストリーミングサービスのデータをもとに、さまざまなジャンルで2025年に最も聴かれた曲・アーティストを発表する。今年、全世代が聴いてきた曲を秘蔵映像もまじえてたっぷりと届ける。さらに、豪華出演アーティストが「今年イチバン聴かれた歌」を生パフォーマンスする。
すでに発表されていた手越祐也（T.N.T）、TREASUREに加え、Ado、Creepy Nuts、SKY-HI（ドリームステージ出演）、STARGLOW（ドリームステージ出演）、Stray Kids、超特急、T.N.T、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、MAZZEL（※アーティスト名50音順）の出演が決定した。
また、特別企画も発表された。“ドリームステージ”として、2025年日本の音楽シーンをどこよりも盛り上げたSKY-HI率いるBMSGアーティストによる一夜限りのファミリーコラボが実現。BMSGの人気アーティストがメドレー形式で出演する。SKY-HIのもとに、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWのBMSG所属グループ4組が集結。お互いの楽曲にも参加し、一夜限りの圧巻のステージ、豪華コラボレーションを披露する。
さらに、MCを務める志尊＆新木のビジュアルも公開された。番組ロゴと色鮮やかな花々に包まれた、年末を彩る華やかなキービジュアルとなっている。
【コメント】
――番組MCのオファーをもらった時の思いについて。
■志尊淳
どうして僕なんだろうというのが率直な感想だったのですが、音楽に常に救われている人間として、お話をいただけたなら尽力したいなと思い、どうなるか分かりませんが、引き受けたいなという気持ちになりました。
■新木優子
私も、なんで私なんだろうと驚いたのですが、大役を任せていただいたことがすごくうれしいですし、私自身も子どもの頃から音楽を聴くのがすごく好きだったので、楽しい番組になったらいいなという気持ちでいっぱいです。
――番組の見どころ、楽しみにしていることは。
■志尊淳
もちろんアーティストさんのパフォーマンスを近くで見られることは、すごく楽しみなこととしてありますし、あとはコラボステージもあって、アーティストさんがご自身の曲ではなくて、好きな曲やゆかりのある曲を歌われるコーナーがあるのですが、それもやっぱり純粋に楽しみだなと思います。
■新木優子
私自身、今年一番HANAの曲をたくさん聴いていたので、そのHANAの皆さんのステージもすごく注目しているステージのひとつです。ほかにも今年は本当にたくさんのヒット曲がありますが、この番組ならではのいろいろな企画がたくさん入ってくるので、そこもすごく楽しみにしています！
――今年イチバン聴いた歌は？
■志尊淳
僕は、先ほど自分の携帯を見て、一番何を聴いたんだろうと調べたのですが、恥ずかしながら自分がちょっとだけアーティストデビューをして、その曲をずっと流してたみたいで、それを聴いていました。練習ですよ、あくまで！あくまで練習のために聴いてたんですけどね！（笑）
■新木優子
私は、HANAさんの「Blue Jeans」と、Juice=Juiceさんの「盛れ！ミ・アモーレ」っていう曲を聴いています。（「盛れ！ミ・アモーレ」は）本当に最近配信された曲なのですが、今年一番聴いてた曲になるんじゃないかというぐらい、ずっとリピートして聴いてます。
【出演アーティスト】※50音順
Ado、Creepy Nuts、SKY-HI（ドリームステージ出演）、STARGLOW（ドリームステージ出演）、Stray Kids、超特急、T.N.T、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、MAZZEL
