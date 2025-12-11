“伝説のトヨタ車”衝撃の購入価格におぎやはぎ言葉を失う 米・自動車博物館オーナーのコレクション
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、13日に放送される。2時間スペシャルとなる今回は、『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE! in ＵＳＡ 2時間SP 初の海外ロケですけど…なにか？』と題し、番組初の海外ロケを敢行。アメリカ・テキサス州で憧れのルート66を体験する。
【写真】米自動車博物館オーナーが大枚をはたいて購入した“伝説のトヨタ車”の全貌（同型車）
2011年10月の放送開始から15年目、今回が番組初の海外ロケ。ドライブしながら、いつになく口角が上がる2人。小木が「最高だねえ」とつぶやくと、矢作も「やっぱり笑顔になっちゃうね。こんなとこ走っていると思うとね」としみじみ。2人が走っているのは、アメリカの東西を結ぶ“母なる道”、ルート66。アメリカの広大な大地、果てしなくまっすぐな一本道を、気持ち良さそうに走るのであった。
一行が向かったのは、フォートワースにあるテキサス州最大級の自動車博物館へ。堂々とターンテーブルに鎮座する“伝説のトヨタ車”に、小木も思わず「誇りだね、日本の」と感動を口にする。自動車の旧部品販売で財を成したオーナーが、私費で建設したミュージアム。その中でもかなりの大金をはたいたのが、この1台だという。
オーナーが「一番好きな車」と話す同車は、1年半くらい前にヨーロッパで手に入れたもの。そのケタが違いすぎる価格に、おぎやはぎは言葉を失う。そして小木がある疑問をぶつける。
