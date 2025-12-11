【SAUNANCHU〜ととのいの裏方たち〜】岐阜県大垣市。中心街から少し離れた場所に「田辺温熱保養所」はある。2026年で創業80周年を迎える老舗を支えるのが、三代目女将の田辺恵さんだ。受け継いだのは、歴史だけではない。“蒸す”という日本の温熱文化が、今も静かに守られている。

ここはサウナではない。“温活”と呼ばれる岩盤浴やよもぎ蒸し、酵素浴とも違う。唯一無二の薬草樽蒸しが体験できる“温熱保養所”だ。「水をかけて冷やしたり、被ったりしない。サウナとの違いを体感してほしい」と恵さんは語る。終戦直後の1946年、夫の祖父・正衛さんが「田辺温熱治療院」を興し、名を変えながら歴史をつないできた。

伝統の薬草樽蒸しは、数十種類の薬草を大鍋で煮出し、発生した蒸気を約4メートルの巨大な樽へ送り込む仕組みだ。薬草の分量は“経験”で測る。「とにかく私のさじ加減。今の時代に反しているけど、コンピューターで計算することはありません」。三代にわたって受け継がれた“感覚”こそ田辺家の流儀だ。

一般的なサウナとは違い、水風呂はない。利用者は薬草の蒸気が満ちた樽の中に立ち、じっくりと自分と向き合う。蒸気を浴びた肌は洗い流さず、そのまま椅子で息を整える。再び蒸気浴と休憩を重ねるにつれて、薬草の成分がゆっくりと身体に染み込んでいく。十分に温まったら畳の休憩所へ。やかんに用意された温かいお茶を飲んで、毛布の上で横になる。「身体の表面を冷やさないことがこだわり。たっぷりついた薬草をまとって帰ってほしい」。水風呂がなくても“ととのう”体験が、サウナーの常識を覆してきた。

地元・下呂市の竹原中学校で体育教師をしていた恵さん。お見合いで出会ったのが夫・憲司さんだった。田辺温熱保養所の存在を知ったのは、田辺家に嫁いでからのこと。「全く知らなかった。衝撃的な体験でした」。その縁から、祖父の代から続く“薬草樽蒸し”の世界へ歩みを進めた。

夫の母・正枝さんの引退を機に後を継ぎ、以来三代目として長く施設を守ってきた。伊吹山の薬草と、創業から受け継がれた秘伝の薬草。ここに自家製のハーブを重ねたのは恵さんの発案だ。「いい香りって皆さんホッとするじゃないですか。もっと素敵な香りがないかいつも考えている。毎日頭を使われている方々に香りでプレゼントをしたい」。レモングラス、ローズマリー、バジル、青紫蘇など約15種類のハーブを自家栽培。季節に合わせて使い分け、伝統に優しさの“スパイス”を添えている。

サウナブームを機に、若い世代からの認知も広がった。2016年、薬草樽蒸しを再現したいと東京の施設から相談を受ける。ブームの火付け役となった「かるまる池袋」だ。2019年の開業以降、都内に生まれた日本古来の“薬草樽蒸し”は全国から多くの客を呼び込んだ。その影響で、岐阜県にも“元祖薬草樽蒸し”を求め、訪れる人が増えていく。「何十年も若い人たちに来てほしいと思っていた。サウナブームには感謝しています」。SNSでの口コミも後押しし、治療目的の常連客が中心だった時代から状況は一転。2025年3月には、テレビ東京の人気番組「サ道 off-road」で紹介され、その名は全国へと浸透していった。

「大丈夫？熱くない〜？」。入浴中も恵さんの優しい声が館内に響く。変わらず大切にしてきたのは、人との対話だ。「お客様と対面で向き合って、ゆっくり話せる施設ってあまりない。小さい（施設）からできるんだけど、凄くパワーをもらえるし、私たちの生きがいです」と夫婦で顔を見合わせる。『ここに入ると疲れが飛ぶ』『明日からもう一回頑張れる』。そんな言葉が日々の励みになっている。「若い人たちがそう思ってくれるだけで十分。毎日ひとりでも、そう感じてくれたら」。また帰ってきたくなる“実家”のような心地良さ。体だけでなく、心まで温まる“温熱保養所”がここにある。

【田辺温熱保養所】

・住所：岐阜県 大垣市波須1―515―1

JR大垣駅（タクシー約10分／路線バス約15分／レンタサイクル約20分）、名阪近鉄バス（岐阜聖徳学園大学行）万石バス停（徒歩7分）

・営業時間：10・00〜17・00（事前予約制）

・定休日：毎月5の付く日と26日休業（5・15・25・26日）

※その他、夏期・年末年始の臨時休業あり。